Polo Tecnológico de Neuquén: adjudicaron el tercer edificio y en un año estará listo

La municipalidad de Neuquén adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, donde irá el Data Center de CALF y centros de investigaciones científicas y de biotecnología, según se anunció.

El proceso licitatorio finalizó el 7 de agosto con el acto de adjudicación de los trabajos a la UTE conformada por Desarrollos del Comahue SA y la empresa Roque Mocciola, que ejecutó los otros dos edificios que integran el Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital. Desarrollos del Comahue, ya estaba trabajando en otra obra en la capital: el SAF de Melipal.

La obra tenía un presupuesto oficial de 7.273 millones de pesos y se adjudicó a la sociedad empresaria por 7.263 millones de pesos. El contrato ya se firmó y a partir de ahora contarán con 270 días para la inauguración de la obra. Según se informó desde la secretaría de Infraestructura de la comuna, los trabajos ya están en marcha.

La obra

El proyecto ejecutivo del tercer edificio previó unos 1.700 metros cuadrados cubiertos, con una planta baja y tres niveles. Será de estructura de hormigón, contará con instalaciones sanitarias, eléctricas, climatización, sistemas contra incendios, ascensores, estacionamientos y el puente de vinculación con el segundo módulo, donde hoy funciona el centro de capacitación de Vaca Muerta.

El edificio que administra YPF por un acuerdo de cinco años con el municipio de Neuquén, cuenta con con laboratorios y un centro de capacitación y formación.

La obra que comenzó incorporará un data center y espacios destinados a investigación, capacitación, oficinas y actividades tecnológicas. El municipio buscará reunir en un mismo lugar a distintos sectores vinculados con la ciencia, la innovación y el conocimiento.

Los anuncios indican que allí funcionará el data center de la cooperativa CALF, además de operadoras del grupo Infotech, sectores del Conicet, de la Universidad Nacional del Comahue, áreas de biotecnología y biomedicina.

Con esta obra “la gestión municipal avanza en la etapa final de un proyecto que comenzó a gestarse durante la pandemia y que hoy busca ampliar la matriz productiva de la capital más allá de los hidrocarburos”, dijo el intendente Mariano Gaido.

Con el inicio de los trabajos, el jefe comunal aseguró que el Polo Cientifico Tecnológico, en esta etapa “es la gran oportunidad del país” por el impulso de Vaca Muerta, donde Neuquén podrá crecer de la mano de “la economía del conocimiento, la ciencia y la tecnología”.