El sector nuclear argentino desembarca en Estados Unidos para mostrar sus capacidades tecnológicas e industriales

Desde la secretaría afirmaron que la participación responde a los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina. Foto: gentileza.

Una delegación encabezada por la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación participa esta semana de la Nuclear Energy Conference & Expo, que se desarrolla entre el 24 al 27 de agosto en Dallas (Estados Unidos) y reúne a empresas, desarrolladores de reactores, proveedores tecnológicos, inversores, reguladores y autoridades del sector nuclear estadounidense.

Según se indicó, la misión apunta a mostrar al mercado nuclear las capacidades tecnológicas e industriales desarrolladas por el país durante décadas, y convertirlas en oportunidades de exportación de productos y servicios de alto valor agregado.

Desde la secretaría afirmaron que la participación responde a los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, que plantean utilizar las capacidades existentes para generar divisas, actividad económica y empleo calificado.

La delegación reúne a distintos actores de la cadena nuclear argentina, como Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, Dioxitek, CONUAR e IMPSA. La presencia conjunta busca exhibir una oferta que abarca desde tecnología y componentes de alta complejidad hasta servicios vinculados con la generación nuclear y el ciclo de combustible.

En el caso de Nucleoeléctrica Argentina, la participación en Dallas forma parte de una estrategia de proyección internacional de sus capacidades. La empresa que opera las centrales nucleares argentinas busca ampliar su participación en mercados externos mediante la exportación de conocimiento y servicios vinculados con la operación y mantenimiento de instalaciones nucleares.

Desde el Gobierno remarcaron que el país cuenta con capacidades diferenciales para competir en el rubro a nivel internacional. «Argentina domina el ciclo del combustible, opera centrales, fabrica componentes de alta complejidad y forma profesionales de nivel internacional. En una industria nuclear que vuelve a crecer en el mundo, tenemos mucho para ofrecer», sostuvo el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, en sus redes sociales.

La agenda de la delegación contempla reuniones con empresas generadoras, proveedores de insumos críticos, desarrolladores de reactores avanzados y autoridades del sector nuclear estadounidense. El objetivo es presentar la oferta exportable argentina, detectar oportunidades comerciales y avanzar en la incorporación de empresas nacionales como proveedoras de las cadenas globales de suministro.

A partir de la participación en este encuentro se espera que los vínculos generados en Estados Unidos permitan ampliar las exportaciones de tecnología, equipamiento y servicios, al tiempo que integren a más proveedores argentinos en una industria nuclear global que demanda capacidades especializadas y productos de alto contenido tecnológico.