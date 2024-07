Una joya argentina se transformó en nuevo compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa

El Aston Villa, que jugará la próxima Champions League, oficializó la llegada de Enzo Barrenechea, una de las grandes promesas de Argentina, que firmó contrato con el club inglés y será compañero del Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

El joven de 23 años viene de tener una muy buena temporada en el Frosinone, en donde estuvo a préstamo de la Juventus y compartió equipo con Matías Soulé.

Sin embargo, el descenso del equipo auriazul hizo que retornara a la Vecchia Signora y que negociaran su traspaso al club inglés que se prepara de la mejor manera para todas las competencias que deberá afrontar en la segunda parte del año.

Barrenechea llegó al Aston Villa como parte de la operación en la que la Juventus adquirió a Douglas Luiz, el futbolista de Brasil que era una de las figuras del equipo que dirige Unai Emery. La operación se hizo por un total de 57 millones de euros, además del pase del argentino.

Aston Villa is delighted to announce the double signing of Enzo Barrenechea and Samuel Iling-Junior from Juventus! ✅