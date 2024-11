Una leyenda de Manchester United criticó a Alejandro Garnacho: «Que se busque otro trabajo»

Tras el golazo de Alejandro Garnacho en la victoria del Manchester United ante el Leicester City por la Premier League, el joven llamó la atención por su reacción reservada. Al mismo tiempo, fue blanco de opiniones de figuras como Roy Keane, exjugador de los Diablos Rojos, que destrozó al delantero.

El partido contra el Leicester City representó un momento especial para Garnacho, quien con solo 20 años, demostró su talento al cortar hacia adentro y disparar, marcando un gol impresionante desde el borde del área.

🔥 ¡¡VIVA GARNACHO!! ¡¡QUÉ GOLAZO DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DE MANCHESTER UNITED!! 🔥



📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/6M9XZg16ff — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2024

La discreta reacción del jugador fue tema de debate al que se sumó Roy Keane, excapitán del Manchester United, quien no tardó en expresar su opinión. Durante su participación en el podcast Stick to Football, presentado por Sky Bet, Keane criticó la actitud de Garnacho y afirmó: “Si no puedes celebrar un gol, hay algo drásticamente mal con este juego”.

Luego agregó que si el joven jugador no puede disfrutar de marcar para el Manchester United, «que se busque un trabajo en otro lugar». Keane enfatizó que los jugadores deberían sentir alegría y satisfacción al marcar un gol, especialmente considerando los sacrificios que hacen los aficionados para apoyarlos.

“Lo que sea que le haya pasado a cualquier jugador fuera de la cancha, podrían ser asuntos familiares, trabajas toda la semana, juegas para marcar un gol. Cuando marcas, no deberías pensar en nada más. Tienes fans que han viajado y pagado fortunas para llegar allí, y él habla de gente que se mete con él. Todo jugador está bajo presión de su familia, por las entradas, por sus actuaciones, por su estado físico, por su contrato… hay todo tipo de presiones sobre los jugadores, pero en ese momento, o en ese fin de semana en el que has marcado un gol, deberías pensar: ‘Pase lo que pase durante el resto de mi vida, si termina esta noche, voy a disfrutar de este momento’”, consideró.

Por otro lado, Bruno Fernandes, capitán del equipo, opinó que «no lo celebró como debería porque cree que ha perdido la fe de algunos fanáticos. Le dije que la gente siempre se quejará, pero a mucha gente le gustas y disfruta de lo que haces. Le dije que lo celebrara, era algo especial, es un jugador especial», concluyó.