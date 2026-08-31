Una por una: las consagraciones de Lionel Messi con la Selección Argentina

El éxito se hizo desear. Mucho tiempo debió esperar Lionel Messi para levantar su primera copa de campeonato con la Selección Argentina de Mayores.

Tan esquiva venía la historia con la albiceleste que, tras las recordadas dos derrotas en las finales de Copa América en 2015 y 2016, respectivamente, el astro argentino decidió ponerle punto final a su etapa como jugador dentro del seleccionado.

Afortunadamente, el capitán, que previamente a los certámenes continentales ya había padecido la caída ante Alemania en Brasil 2014, dio marcha atrás y regresó a ponerse la «10». El destino, le tenía preparado aquello que tanto soñaba.

El maleficio se rompió en la Copa América 2021. En aquel momento comenzaba a gestarse uno de los procesos más exitosos de la historia para la Selección, con Lionel Scaloni a la cabeza y Messi liderando un joven plantel con enorme proyección.

La victoria ante Brasil por 1-0, en el mismísimo Estadio Maracaná, cortó una racha de 28 años sin títulos para el país y le dio a primera estrella al rosarino con su amada Selección Argentina de fútbol.

Ese trofeo depositó al combinado albiceleste a las puertas de otra consagración, la Finalissima 2022, midiéndose ante el campeón Europeo. Y vaya exhibición del equipo nacional, goleando por 3 a 0 a Italia en Londres. Un atisbo de lo que ocurriría meses más tarde.

Messi tocó el cielo con las manos en diciembre de 2022. El Mundial de Qatar significó el mayor título de su carrera como jugador del país y probablemente el más grande de su carrera futbolística. El «10» lideró al equipo, marcando 7 goles y siendo el emblema en la histórica victoria ante Francia por penales y la obtención del título mundial en Lusail.

La hazaña continental se repitió en 2024, obteniendo el segundo halago consecutivo. Argentina derrotó a Colombia en la final por 1 a 0 en Estados Unidos. Aquel día, Messi debió abandonar el campo por lesión, pero así y todo resultó fundamental en el desarrollo del torneo y el camino a la final.

La derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 lejos estará de opacar algo de todo lo obtenido. Menos que menos, el enorme legado que deja para el fútbol argentino.

Títulos en la juveniles

La gran carta de presentación mundial de Lionel Messi con la camiseta Argentina fue en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

El rosarino, que poco tiempo atrás había debutado en el primer equipo de Barcelona, fue el máximo goleador del certamen. El astro marcó los dos goles en el triunfo ante Nigeria por 2 a 1 en la final.

Luego llegó la consagración con la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También fue victoria ante Nigeria, con gol de Ángel Di María tras asistencia del propio Lionel Messi.