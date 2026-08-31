Budín de limón keto: la receta fácil que combina coco y sabores cítricos sin alto costo

El auge de los planes de alimentación bajos en carbohidratos suele chocar con el costo elevado de insumos como los frutos secos, pero el budín de limón keto resuelve esta ecuación utilizando derivados de coco accesibles y ricas fuentes de proteína.

Al sustituir la harina de almendras por harina de coco y coco rallado en esta receta, esta versión aporta fibra dietética y grasas saludables, logrando una miga suave, perfumada y rendidora sin resignar presupuesto ni sabor.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) promueven reducir el consumo de azúcares libres y ultraprocesados, mediante preparaciones hogareñas basadas en ingredientes reales.

Ingredientes para el budín de limón keto y el frosting cítrico

Para una budinera clásica mediana, de aproximadamente 20 a 22 centímetros, la fórmula se divide en la masa base y su cobertura cremosa:

Para la masa del budín keto:

4 huevos frescos enteros

180 g de yogur griego natural (sin azúcar añadida)

Ralladura fina y jugo colado de 1 limón fresco

½ taza de harina de coco

½ taza de coco rallado fino

50 g de stevia cristalizada (o eritritol apto para cocción)

1 cucharada sopera de polvo de hornear

Para el frosting cítrico y terminación:

100 g de queso crema firme

Jugo y ralladura de limón a gusto

Stevia a gusto

Semillas de amapola para decorar

Paso a paso: cómo preparar y hornear el budín de limón keto

Precalentado y molde: encender el horno a 170°C. Aceitar o enmantecar una budinera tradicional, y colocar una tira de papel manteca en la base para asegurar un desmolde limpio. Batido de líquidos y emulsionado: en un bol amplio, batir enérgicamente los cuatro huevos con la stevia cristalizada hasta que la mezcla espume. Sumar el yogur griego, la ralladura y el jugo de limón, integrando hasta lograr una crema lisa y homogénea. Incorporación de secos e hidratación: agregar la harina de coco, el coco rallado y el polvo de hornear. Mezclar con espátula de silicona mediante movimientos suaves. Dejar reposar la masa entre 3 y 5 minutos; la fibra de coco absorbe humedad rápidamente y espesará la preparación de forma natural. Volcado y horneado: trasladar la mezcla a la budinera, nivelando la superficie. Hornear a 170°C durante 30 a 40 minutos. Comprobar el punto insertando un palillo en el centro (debe salir limpio o con pequeñas migas secas, sin rastro de masa líquida). Elaboración del frosting: en un recipiente pequeño, batir el queso crema con unas gotas de jugo de limón, ralladura y stevia al gusto hasta obtener una pasta untuosa y sedosa. Enfriado y decoración: retirar el budín del horno y dejar enfriar por completo sobre una rejilla antes de desmoldar para evitar que la miga se desarme. Esparcir el frosting en la superficie y coronar con semillas de amapola y lluvia de ralladura de limón fresca.

Cómo maridar el budín de limón keto: combinaciones ideales para la merienda

El perfil aromático e intenso del limón, junto a la untuosidad del coco, hacen que este budín de limón keto combine a la perfección con diversas infusiones: