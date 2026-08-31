YPF y ENI se asocian para avanzar en la exploración offshore en el mar uruguayo

Para ENI, su entrada al bloque refuerza su colaboración con YPF. Foto: gentileza.

La italiana ENI amplió su presencia en la exploración offshore en Uruguay tras incorporarse formalmente al área OFF-5, donde asumió como operadora del bloque. El acuerdo fue firmado junto con MIWEN —empresa subsidiaria de YPF— y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), luego de la aprobación de las autoridades uruguayas.

Según informó ANCAP, el acuerdo establece que ENI tendrá el 50% del contrato de exploración y explotación vigente en el área, mientras que MIWEN conservará el 50% restante como socia no operadora.

OFF-5 se encuentra actualmente en su primer período de exploración, con estudios y análisis destinados a determinar y profundizar el potencial hidrocarburífero de la zona.

El área offshore alcanza una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados y profundidades de agua de hasta 4.100 metros. Se ubica a alrededor de 200 kilómetros de la costa de Punta Este.

OFF-5 se encuentra actualmente en su primer período de exploración. Fuente: ANCAP.

En este marco, ENI adelantó que aportará sus capacidades técnicas y tecnologías propias para avanzar en el conocimiento geológico y buscar maximizar el valor de las actividades de exploración.

La firma expresó mediante un comunicado oficial que su entrada en Uruguay junto a MIWEN refuerza aún más la colaboración entre ENI y YPF, socios en el proyecto exportador Argentina LNG, que también integra la árabe ADNOC.

La operación sobre el OFF-5 se suma a otro movimiento de la petrolera en el offshore uruguayo. La compañía informó que alcanzó recientemente un acuerdo para adquirir una participación del 40% en el bloque adyacente OFF-6, actualmente operado por APA Corporation.

Con ambas operaciones, ENI fortalece su posición en la exploración offshore de Uruguay y amplía su presencia en el Cono Sur, mientras continúa la evaluación del potencial de las cuencas marítimas en busca de nuevos recursos de hidrocarburos.