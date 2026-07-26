Una vez más, el Masters 1000 de Montreal se queda sin los mejores jugadores del ranking

Por decimotercera temporada consecutiva, el Masters 1000 de Canadá, uno de los torneos más importantes de la gira norteamericana previo al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se queda sin los mejores jugadores del ranking ATP.

En esta ocasión, el italiano Jannik Sinner, N°1 del planeta; el español Carlos Alcaraz, N°3 y el propio serbio Novak Djokovic, se bajaron del certamen por diversos motivos, dejando así desmentalado el cuadro masculino.

El certamen, que se celebra en Toronto del 02 al 13 de agosto próximo, nuevamente se quedará con las ganas de disfrutar de al menos uno de los tres primeros jugadores del ranking mundial ATP, después de que Sinner, hasta el momento ganador de todos los Masters 1000 del año, decidiera priorizar su descanso y llegar bien preparado a Cincinnati.

Distinta es la situación de Alcaraz. El tenista español lleva tiempo fuera del circuito (no compite desde el Conde de Godó) tras padecer una lesión en su muñeca, que lo obligó a pasar por el quirófano y atravesar un largo tiempo de recuperación.

SE PIERDE MONTREAL. ❌



🇮🇹 Jannik Sinner confirmó que no jugará el Masters 1000 canadiense: "Nunca es fácil perderse un evento tan importante, pero creemos que es la decisión correcta para priorizar mi salud". 🗣️



El italiano había ganado todos los eventos de dicha categoría en… pic.twitter.com/AXSSSFqvNT — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 25, 2026

De esta manera, la competencia prolongará la curiosa maldición que envuelve a los principales animadores del circuito masculino, tal como ocurre desde hace 13 años.

Desde la edición de 2013 que el torneo no reúne a los tres mejores jugadores del circuito. En aquella ocasión fueron el serbio Novak Djokovic (1°), el británico Andy Murray (2°) y el español David Ferrer (3°), aunque el campeón finalmente resultó Rafael Nadal (4°).

A partir de allí comenzó la racha adversa: Nadal (2°) se ausentaría en 2014, Roger Federer (2°) en 2015, Murray (2°) y Federer (3°) en 2016, Murray (1°) en 2017, Federer (2°) en 2018, Djokovic (1°), Nadal (2°) y Federer (3°) en 2019, Djokovic en 2021, Alexander Zverev (2°) y Nadal (3°) en 2022, Djokovic (2°) en 2023, Djokovic (2°) y Alcaraz (3°) en 2024, y Sinner (1°) y Alcaraz (2°) en 2025.

El premio consuelo en esta oportunidad sería el alemán Alexander Zverev (2°), reciente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon, que todavía figura anotado en el cuadro como el máxito favorito al título.