Dos detenidos tras una persecución por los techos en Fernández Oro: uno estuvo imputado en el caso Otoño Uriarte

Detuvieron a dos sospechosos tras una persecución por los techos en Fernández Oro: uno estuvo imputado en el caso Otoño Uriarte

Una intensa persecución policial por los techos de la zona comercial de esta localidad culminó este domingo por la noche con la detención de dos hombres, tras haber provocado destrozos y robos en tres locales. La aprehensión causó un fuerte impacto político y judicial al confirmarse la identidad de los sospechosos: uno de ellos es José Hiram Jafri, quien estuvo imputado y luego fue absuelto por el femicidio de Otoño Uriarte, y el otro es Luis María Cau, hermano de Néstor Cau, otro de los nombres vinculados a la emblemática causa.



El operativo se inició a partir de un alerta vecinal recibido en el teléfono de WhatsApp de la Comisaría 26°, el cual informaba sobre la activación de la alarma de un comercio dedicado a la venta de milanesas, ubicado en la calle Roca, al 720.

Escape y salto al vacío

Al arribar los móviles policiales de manera inmediata, los efectivos policiales lograron visualizar in fraganti a dos personas: una saliendo de la propiedad por los entretechos y una segunda que ya había ganado la calle instantes antes.

Con los datos aportados por los testigos y el monitoreo de las cámaras de seguridad disponibles en ese momento, el personal policial no perdió de vista al sospechoso que huía por las alturas. Tras verse acorralado y sin salida en las estructuras edilicias, el hombre saltó desde un techo a una altura aproximada de tres metros y medio, cayendo al patio de una vivienda particular donde fue finalmente reducido y apresado.

Además de la causa por el robo, el propietario de esa vivienda radicó una denuncia penal por violación de domicilio. En tanto, el segundo cómplice fue interceptado en la vía pública a los pocos metros del lugar.

Al realizar la inspección ocular en la zona afectada, los uniformados constataron que los delincuentes ingresaron realizando un boquete en una chapa del techo. Desde ese entretecho lograron comunicarse con otros dos comercios linderos, provocando cuantiosos daños materiales y destrozos en un total de tres tiendas.

Lazos con una causa emblemática

La identidad de los demorados sacudió a la región debido a sus antecedentes. José Hiram Jafri formó parte del grupo de hombres imputados y posteriormente sobreseídos en la investigación por el secuestro y femicidio de la adolescente Otoño Uriarte, ocurrido en 2006. Por su parte, Luis María Cau es hermano de Néstor Cau, otro de los involucrados en el histórico expediente judicial que conmovió a los rionegrinos.

Ambos detenidos permanecen alojados en la unidad policial a disposición de la Justicia. Según confirmaron fuentes oficiales, la audiencia de formulación de cargos se llevará a cabo este martes, donde la fiscalía detallará los delitos imputados y solicitará las correspondientes medidas cautelares.