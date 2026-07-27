El nuevo intendente interino de Allen confirmó su gabinete y pedirá una audiencia con Weretilneck

Con la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román (LLA), Allen atraviesa una etapa de transición política. Al frente del Ejecutivo quedó el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), quien confirmó a Diario RÍO NEGRO el gabinete que lo acompañará para encabezar una gestión marcada por el reordenamiento administrativo de un municipio que atraviesa una crisis institucional.

La principal novedad fue la designación de Enrique «Quique» Gutiérrez como secretario de Gobierno, el único cargo que permanecía sin confirmar desde que Figueroa asumió la conducción del Ejecutivo.

De esta manera, el gabinete quedó integrado por Edgardo Martín como jefe de Gabinete; Alejandro Peovich en Planeamiento; Roberto Montivero en Servicios Públicos; Marianela Rodríguez en Hacienda; Silvina Sierro en Desarrollo Humano; y Enrique Gutiérrez como secretario de Gobierno.

Las primeras medidas del nuevo intendente interino de Allen

El nuevo gabinete se terminó de conformar luego de la salida de varios funcionarios que integraban la gestión de Román tras su suspensión preventiva. Figueroa había adelantado que sus primeras medidas serían reorganizar la administración, normalizar los servicios públicos y realizar una auditoría para conocer el estado económico y financiero del municipio.

Ese diagnóstico también será el punto de partida para la relación con el Gobierno de Río Negro. El intendente interino confirmó que ya existió un primer contacto protocolar con el gobernador Alberto Weretilneck, aunque aclaró que todavía no hay una reunión programada.

Figueroa explicó que primero buscará ordenar administrativamente el municipio antes de iniciar una agenda de trabajo con la Provincia. «Seguramente en los próximos días, una vez que terminemos de acomodarnos administrativamente y tengamos la auditoría, vamos a solicitar una reunión para empezar a ver cómo gestionamos con Provincia», sostuvo.

El jefe comunal considera que ese encuentro será clave para retomar gestiones y avanzar con obras y programas que quedaron pendientes para Allen durante los últimos meses.