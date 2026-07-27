Las lluvias aumentan el caudal de los ríos en Neuquén: dos localidades ya se quedaron sin suministro

El temporal de lluvia, viento y nieve que afectó durante los últimos días a gran parte de la provincia del Neuquén generó inconvenientes con el suministro de agua en algunas localidades de la zona norte.

Según se informó desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), las precipitaciones provocaron turbidez en los ríos al aumentar notoriamente su caudal y dejaron fuera de servicio la captación de agua en Chos Malal y Andacollo, que se abastecen de los ríos Curí Leuvú y Neuquén, respectivamente.

El organismo precisó que está trabajando con personal técnico y operativo. El objetivo, se adelantó, es «recuperar la producción lo antes posible», una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

En simultáneo pidió a los vecinos de ambos municipios que extremen el cuidado del uso del agua, con el objetivo de conservar «la disponibilidad del recurso almacenado en los tanques domiciliarios».

Problemas con el agua en Chos Malal: evalúan bombear desde el río Neuquén

Al entrar en detalles, EPAS precisó que en Chos Malal la municipalidad está trabajando para reconstruir los canales sur y norte, necesarios para recuperar el ingreso de agua desde el río Curí Leuvú.

Además informó que se está evaluando instalar una bomba sobre el río Neuquén para recuperar parcialmente la producción y abastecer a la población en determinados horarios.

Mientras tanto el servicio se encuentra limitado en su totalidad para la ciudad ya que no se pueden sostener los niveles de las cisternas. La expectativa era que hacia la tarde de este lunes se pudiera reconstruir el canal y disminuya la turbidez en el agua.

En Andacollo, además, el suministro se vio afectado desde la tarde del domingo por los elevados niveles de turbidez y los sedimentos arrastrados por el río, que en gran parte «quedan depositados en la zona de captación» que garantiza el suministra a la población.

«Personal operativo realizó tareas de limpieza en la zona, lo que permitió poner en marcha una bomba que, sumada a la producción de los pozos filtrantes, posibilitará realizar una entrega de agua a la comunidad durante la tarde de este lunes», agregó la comunicación oficial.