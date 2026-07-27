River mantiene negociaciones por Andrada y Ortega: qué falta para cerrar sus fichajes

El mercado de pases de River, tal como lo había anticipado su presidente, Stefano Di Carlo, está siendo uno de los más activos del fútbol argentino. El Millonario ya incorporó seis refuerzos para la segunda mitad del año y ahora busca cerrar las llegadas de Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Por un lado, River está ultimando detalles con Vélez por la transferencia de Tobías Andrada, volante de 19 años y una de las grandes promesas del Fortín. Según trascendió, el club de Núñez adquiriría la mayor parte de su ficha y le dejaría a Vélez un porcentaje de una futura venta.

La negociación todavía no está cerrada, ya que ambas instituciones aún deben acordar el monto de la transferencia. De todas maneras, el futbolista ya dio el visto bueno para que la operación avance, por lo que el optimismo es alto.

Por otro lado, el Millonario también negocia con Olympiacos por Francisco Ortega, lateral izquierdo de 27 años, surgido en las inferiores de Vélez.

Según informó el periodista Germán García Grova, el club griego pretende 6 millones de euros por el pase del defensor y aguarda una respuesta oficial del conjunto argentino, que busca incorporar un lateral para competir por el puesto con Marcos «Huevo» Acuña.

Los refuerzos que ya sumó River y hasta cuándo puede incorporar

Hasta el momento, River incorporó a Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Ángel Correa, pero todavía no se retira del mercado de pases. Las caídas ante Aldosivi por la Copa Argentina y frente a Barracas Central en el debut del torneo Clausura aceleraron las negociaciones por nuevos refuerzos.

Cabe recordar que el libro de pases cierra este viernes 31 de julio a las 14. Sin embargo, los clubes que transfieran o cedan jugadores al exterior, de manera definitiva o a préstamo, hasta el 2 de septiembre podrán incorporar un reemplazo hasta esa misma fecha, siempre que el futbolista no provenga de otro equipo del fútbol argentino.