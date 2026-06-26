Uruguay perdió 1-0 con España por un error de Muslera y se quedó afuera del Mundial en fase de grupos

En un partido parejo, un error de Muslera le permitió a España vencer 1-0 a Uruguay en Guadalajara con el gol anotado por Álex Baena a los 41 minutos en una jugada desafortunada del portero uruguayo. El arquero se dispuso a controlar el intento sobre su costado derecho, pero se le resbaló la pelota en el área chica e ingresó en su arco.

En el comienzo del juego, un error de Bentancur casi lo aprovecha España. Al minuto de juego, el volante central envió un pase al medio que fue interceptado por un rival y la jugada concluyó en un centro desviado por un hombre de la Celeste al córner.

España le cortó los circuitos de juego al conjunto sudamericano y asumió la iniciativa, aunque lo hace sin avances claros sobre el arco de Muslera.

La selección europea atacó por las bandas y con la aparición de Lamine Yamal intentó llevar peligro al área rival pero no logró gravitar en los avances.

Luego de la pausa de hidratación, Federico Valverde recuperó una pelota en campo rival y lanzó un centro bajo hacia Darwin Núñez, que buscó definir de taco y le erró a la pelota. Fue una ocasión clara para Uruguay.

A los 32, tras una mala salida de Unai Simón, Canobbio tuvo su chance cuando intentó gambetear en el área y su remate fue tapado por el defensor Laporte. Luego, a los 35 volvió a acercarse Uruguay.

Esta vez fue el turno de Rodrigo Bentancur que con un remate a distancia que se perdió por encima del travesaño.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Sin embargo, cerca del final de la primera parte a los 41 minutos, Baena remató de mediavuelta dentro del área sin potencia y la pelota le rebotó en las manos a Muslera e ingresó al arco para el 1-0 de España.

En el descuento llegó Uruguay con un rechazo forzado de Laporte en el área cuando llegaba Núnez y el arquero Unai Simón pudo contener en su primera atajada exigente.

Los europeos llegan como líderes con cuatro puntos y la Celeste es segunda con dos unidades, las mismas unidades que Cabo Verde que en simultáneo se mide con Arabia Saudita (1).

Al inicio del complemento, Muslera fue reemplazo por Sergio Rochet en una decisión del técnico Marcelo Bielsa que despertó polémica. A los 17, Dani Olmo tuvo una llegada clara para España y el delantero falló un remate en la puerta del área.

En tanto, Uruguay buscó irse al ataque en busca del empate pero no tuvo ideas y claridad para llegar con peligro sobre el arco español. Los sudamericanos buscaron con centros sobre el área de Simón pero no fueron efectivos y tampoco encontraron a un uruguayo bien ubicado para conectar.

La Celeste intenta llegar al empate en el tramo final. En uno de los avances más claros fue un centro de Mathías Olivera que fue al arco y lo despejó Unai Simón al córner.

A los 41, llegó España con una chance clara del ingresado Ferran Torres que definió apenas desviado de frente a Rochet y el balón se fue rozando el travesaño. El delantero intentó ajustar su remate para liquidar el partido y la pelota rebotó en el horizontal.

Para colmo, a los 94 fue expulsado Agustín Canobbio por una acción de juego brusco grave y tuvo que dejar el partido. No quedó tiempo para nada más y finalmente Uruguay cayó 1-0 ante España y se despidió de la Copa del Mundo.