Cipolletti y Rincón juegan este sábado por el Federal A: rivales y horarios

Luego del cruce que tuvieron el último domingo en La Visera con triunfo agónico local, Cipolletti y Deportivo Rincón volverán a tener acción este sábado por la fecha 15 de la zona 3 del Federal A.

El Albinegro, que llega dulce después de esa victoria y es líder del grupo, abrirá la jornada a las 11:30 contra FADEP en Mendoza. Transmite Canal 10.

El equipo rionegrino lleva tres derrotas seguidas como visitante, una racha que buscará cortar en esta fecha. En contrapartida, ganó sus últimos tres como local, lo que lo llevó a quedar en lo más alto de la zona 3.

Almirón fue el héroe contra Rincón. (Foto: Oscar Livera)

Como tendrá libre en la última fecha, buscará asegurar la clasificación antes. Sumar en este encuentro será determinante en ese objetivo. Podrá contar nuevamente con Yago Piro, que cumplió la fecha de suspensión por su expulsión contra Costa Brava.

A las 15:30 será el turno de Rincón que recibe a Atenas de Río Cuarto. Será el primer partido como local de Germán Noce como entrenador luego de su debut en La Visera.

El León se mantiene cuarto, en zona de clasificación, y tiene la chance de pasar a su rival de esta tarde que está tercero con dos puntos más. Los cordobeses no han sido regulares y llevan cuatro sin ganar.