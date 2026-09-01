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US Open: Marco Trungelliti remontó un partidazo y fue la única alegría argentina de la jornada

El santiagueño ganó en cinco sets ante el chino Juncheng Shang y se dio el gusto de volver a la segunda rueda en Nueva York tras cinco años.

Redacción

Por Redacción

A sus 36 años, Trunge logró su séptimo éxito en un torneo de Grand Slam.

A sus 36 años, Trunge logró su séptimo éxito en un torneo de Grand Slam.

Luchando y transpirando durante más de tres horas, el argentino Marco Trungelliti revirtió un adverso comienzo y logró vencer en su encuentro de primera ronda en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El santiagueño, que a los 36 años vive el mejor momento de su carrera profesional (este año jugó Copa Davis, ingresó al Top 100 y llegó a su primera fila), derrotó al chino Juncheng Shang (actual 228°) por 0-6, 7-6 (5), 1-6, 6-3, 6-4 y volvió a triunfar en el cuadro principal del US Open después de cinco años.

Tras un adverso arranque, cayendo contundentemente por 6-0, el argentino, 83° del planeta, reaccionó y logró empardar el juego, aunque en el tercero el joven chino, que llegó a ser Top 50 (las lesiones lo alejaron del circuito) respondió rápidamente con otro duro testazo para el argentino en el tercero.

El santiagueño volvió al partido, niveló tras ganar la siguiente manga y tomó ventaja quebrando el saque del asiático en el comienzo del quinto. Sin embargo, cuando sacaba 4-3 y 40-0, la lluvia obligó a interrumpir el partido durante casi una hora.

Al regreso de los vestuarios, no hubo sorpresas. Trunge logró sellar la victoria y acreditarse el pasaje a la segunda ronda en Nueva York, siendo el único argentino vencedor de la jornada, sumándose así a Mariano Navone, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska.

Los que no lograron sortear el debut ayer en Flushing Meadows fueron Sebastián Báez, que cayó ante el norteamericano Brandom Nakashima; Román Burruchaga, derrotado por el ruso Karen Khachanov, y Facundo Díaz Acosta, que no pudo con el francés Quentin Halys.

Este martes, en tanto, se completarán las participaciones argentinas en primera ronda con los debuts de Francisco Cerúndolo (24°), ante el austríaco Filip Misolic (537°); Francisco Comesaña (119°), enfrentando a uno de los candidatos, el italiano Flavio Cobolli (5°); Camilo Ugo Carabelli (77°), ante el alemán Jan Lennard Struff (44°), y Juan Manuel Cerúndolo.

El menor de los hermanos, 45° del ranking mundial, debía enfrentar al noruego Casper Ruud, 20° del planeta y exfinalista de Grand Slam, pero una lesión lo motivó a retirarse del certamen. En consecuencia, Juanma chocará ante el francés Arthur Gea (87).


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Luchando y transpirando durante más de tres horas, el argentino Marco Trungelliti revirtió un adverso comienzo y logró vencer en su encuentro de primera ronda en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

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