US Open: Marco Trungelliti remontó un partidazo y fue la única alegría argentina de la jornada

A sus 36 años, Trunge logró su séptimo éxito en un torneo de Grand Slam.

Luchando y transpirando durante más de tres horas, el argentino Marco Trungelliti revirtió un adverso comienzo y logró vencer en su encuentro de primera ronda en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El santiagueño, que a los 36 años vive el mejor momento de su carrera profesional (este año jugó Copa Davis, ingresó al Top 100 y llegó a su primera fila), derrotó al chino Juncheng Shang (actual 228°) por 0-6, 7-6 (5), 1-6, 6-3, 6-4 y volvió a triunfar en el cuadro principal del US Open después de cinco años.

Tras un adverso arranque, cayendo contundentemente por 6-0, el argentino, 83° del planeta, reaccionó y logró empardar el juego, aunque en el tercero el joven chino, que llegó a ser Top 50 (las lesiones lo alejaron del circuito) respondió rápidamente con otro duro testazo para el argentino en el tercero.

La mejor victoria de 🇦🇷 Marco Trungelliti. 😍



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El santiagueño volvió al partido, niveló tras ganar la siguiente manga y tomó ventaja quebrando el saque del asiático en el comienzo del quinto. Sin embargo, cuando sacaba 4-3 y 40-0, la lluvia obligó a interrumpir el partido durante casi una hora.

Al regreso de los vestuarios, no hubo sorpresas. Trunge logró sellar la victoria y acreditarse el pasaje a la segunda ronda en Nueva York, siendo el único argentino vencedor de la jornada, sumándose así a Mariano Navone, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska.

Los que no lograron sortear el debut ayer en Flushing Meadows fueron Sebastián Báez, que cayó ante el norteamericano Brandom Nakashima; Román Burruchaga, derrotado por el ruso Karen Khachanov, y Facundo Díaz Acosta, que no pudo con el francés Quentin Halys.

🗽👀 ¡Se termina la primera ronda con una jornada llena de presencia latinoamericana! 🔥



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Este martes, en tanto, se completarán las participaciones argentinas en primera ronda con los debuts de Francisco Cerúndolo (24°), ante el austríaco Filip Misolic (537°); Francisco Comesaña (119°), enfrentando a uno de los candidatos, el italiano Flavio Cobolli (5°); Camilo Ugo Carabelli (77°), ante el alemán Jan Lennard Struff (44°), y Juan Manuel Cerúndolo.

El menor de los hermanos, 45° del ranking mundial, debía enfrentar al noruego Casper Ruud, 20° del planeta y exfinalista de Grand Slam, pero una lesión lo motivó a retirarse del certamen. En consecuencia, Juanma chocará ante el francés Arthur Gea (87).