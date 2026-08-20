SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Vasco da Gama eliminó a Olimpia y podría ser rival de River en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto carioca se impuso en el estadio Defensores del Chaco y espera por el Millonario o Independiente Santa Fe.

Redacción

Por Redacción

El argentino Claudio Spinelli selló la goleada de Vasco da Gama ante Olimpia en Asunción. (Foto: AP)

El argentino Claudio Spinelli selló la goleada de Vasco da Gama ante Olimpia en Asunción. (Foto: AP)

Luego del 0-0 en Río de Janeiro, Vasco da Gama dio vuelta el resultado ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera por River o Independiente Santa Fe.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que abrió el marcador a los 15 minutos con un golazo del defensor chileno Esteban Matus.

Sin embargo, la visita lo dio vuelta antes del entretiempo: Thiago Mendes marcó el empate a los 29 minutos y David puso a su equipo en ventaja a los 36. Además, Adson convirtió un golazo en el complemento para ampliar la diferencia en el marcador y el argentino Claudio Spinelli, de cabeza, selló el 4-1 definitivo y la clasificación, a pocos minutos de haber ingresado desde el banco.

De esta manera, el Millonario ya conoce a su posible rival en los cuartos de final de la Sudamericana, en caso de que consiga un resultado favorable el próximo miércoles 26 de agosto en el Monumental, tras igualar 0-0 en Bogotá. El partido de ida se disputaría entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre en Río de Janeiro, mientras que la vuelta sería una semana después en Núñez.

Cómo llega Vasco da Gama y ¿puede anotar a Colidio?

El equipo brasileño atraviesa un presente delicado, ya que marcha anteúltimo en el Brasileirao y solo sumó 22 puntos en las 22 fechas disputadas hasta el momento. Sin embargo, desde la llegada del entrenador portugués Pedro Emanuel solo perdió dos de sus últimos diez encuentros, con cinco empates y tres victorias.

Cabe resaltar que Vasco da Gama no podrá inscribir al ex River Facundo Colidio para los cuartos de final. Esto se debe a que el ex Tigre permaneció inscripto en la lista del Millonario para los octavos de final y la Conmebol no permite que un jugador sea anotado para las instancias eliminatorias en dos instituciones distintas.

Distinto es el caso de Santiago Sosa, el futbolista que llegó desde Racing y no fue anotado para esta instancia, pero sí podrá estar en la próxima.


Temas

Copa Sudamericana

Olimpia

River Plate

Vasco da Gama

Luego del 0-0 en Río de Janeiro, Vasco da Gama dio vuelta el resultado ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera por River o Independiente Santa Fe.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén