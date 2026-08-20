Vasco da Gama eliminó a Olimpia y podría ser rival de River en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Luego del 0-0 en Río de Janeiro, Vasco da Gama dio vuelta el resultado ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera por River o Independiente Santa Fe.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que abrió el marcador a los 15 minutos con un golazo del defensor chileno Esteban Matus.

DEJEN DE BUSCAR… ¡¡ES EL MEJOR GOL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! El chileno Esteban Matus se tuvo fe de larga distancia y la clavó en el ángulo para el 1-0 de Olimpia vs. Vasco Da Gama. ¡INATAJABLE!



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Sin embargo, la visita lo dio vuelta antes del entretiempo: Thiago Mendes marcó el empate a los 29 minutos y David puso a su equipo en ventaja a los 36. Además, Adson convirtió un golazo en el complemento para ampliar la diferencia en el marcador y el argentino Claudio Spinelli, de cabeza, selló el 4-1 definitivo y la clasificación, a pocos minutos de haber ingresado desde el banco.

NO PODÍA FALTAR EL DE CLAUDIO PAUL: Spinelli cabeceó dentro del área y firmó el 4-1 de Vasco da Gama vs. Olimpia. ¡GOLEADA EN PARAGUAY!



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De esta manera, el Millonario ya conoce a su posible rival en los cuartos de final de la Sudamericana, en caso de que consiga un resultado favorable el próximo miércoles 26 de agosto en el Monumental, tras igualar 0-0 en Bogotá. El partido de ida se disputaría entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre en Río de Janeiro, mientras que la vuelta sería una semana después en Núñez.

Cómo llega Vasco da Gama y ¿puede anotar a Colidio?

El equipo brasileño atraviesa un presente delicado, ya que marcha anteúltimo en el Brasileirao y solo sumó 22 puntos en las 22 fechas disputadas hasta el momento. Sin embargo, desde la llegada del entrenador portugués Pedro Emanuel solo perdió dos de sus últimos diez encuentros, con cinco empates y tres victorias.

Cabe resaltar que Vasco da Gama no podrá inscribir al ex River Facundo Colidio para los cuartos de final. Esto se debe a que el ex Tigre permaneció inscripto en la lista del Millonario para los octavos de final y la Conmebol no permite que un jugador sea anotado para las instancias eliminatorias en dos instituciones distintas.

Distinto es el caso de Santiago Sosa, el futbolista que llegó desde Racing y no fue anotado para esta instancia, pero sí podrá estar en la próxima.