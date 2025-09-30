Vélez se impuso ante Atlético Tucumán y pelea arriba en la Zona B del Torneo Clausura

Vélez derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 1 en el estadio José Amalfitani y escaló al segundo lugar de la Zona B del Torneo Clausura. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto dio vuelta el marcador con un doblete de Braian Romero y un gol de Diego Valdés en tiempo de descuento.

Atlético Tucumán golpeó primero en Liniers con un tanto de Mateo Bajamich a los 13 minutos, tras presionar alto y definir ante Tomás Marchiori. El Fortín reaccionó antes del descanso, primero Romero empató con una exquisita definición por encima del arquero, y poco después selló el 2-1 con una gran pared junto a Tomás Galván.

En el complemento, el local tuvo varias ocasiones para ampliar la ventaja, mientras que el Decano buscó el empate con remates de Leandro Díaz y Ruiz Rodríguez, pero se topó con la solidez de Marchiori. Ya en el cuarto minuto de descuento, el chileno Valdés aseguró el 3-1 definitivo con un derechazo bajo al primer palo.

Con esta victoria, Vélez alcanzó los 21 puntos y se ubica segundo en la Zona B, a un paso del líder Riestra, con quien se enfrentará el lunes a las 19. Atlético Tucumán, con 12 unidades, quedó séptimo y recibirá a Platense el sábado a las 19.

Newell’s vs. Estudiantes de La Plata cierran la fecha 10 del Torneo Clausura

Newell’s y Estudiantes chocan esta tarde en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será desde las 19 en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports.

La Lepra no levanta y suma apenas una victoria en los últimos cinco partidos, mientras que el Pincha quiere dejar atrás la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores y sumar una victoria para mantenerse en zona de playoffs.