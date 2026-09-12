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Video | Fuerte golpe y susto en Vélez: Emmanuel Mammana fue operado de urgencia y permanece internado

El defensor de Vélez sufrió un fuerte traumatismo en el tórax durante el empate ante Newell’s. El golpe le provocó múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido de urgencia y permanece internado.

Redacción

Por Redacción

Emmanuel Mammana, defensor de Vélez. Foto: NA

Emmanuel Mammana, defensor de Vélez. Foto: NA

Emmanuel Mammana, defensor de Vélez, debió ser operado de urgencia luego de un fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y Newell’s y quedó internado en Cuidados Intensivos.

Mammana, jugador de Vélez, fue operado de urgencia

Mammana sufrió múltiples fracturas de costillas, lo que derivó en un neumotórax, producto del fuerte choque con el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, en un centro a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro que terminó igualado 1-1.

Según detalló Vélez en sus redes sociales, «Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax».

Además, el «Fortín» aclaró que el defensor «fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución».

«Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales», finaliza el comunicado.

Un neumotórax es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio.

Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y la tos seca y persistente.

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Emmanuel Mammana, defensor de Vélez, debió ser operado de urgencia luego de un fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y Newell's y quedó internado en Cuidados Intensivos.

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