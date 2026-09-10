AFA tomó una primera decisión por el reclamo de Vélez contra Boca tras el duelo por Copa Argentina

Leandro Lozano fue uno de los seis extranjeros alineados por Boca para el duelo ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. (Foto: FOTOBAIRES)

La AFA se expidió por primera vez sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina resolvió darle al Xeneize un plazo de cinco días para tomar vista del expediente y presentar su respuesta.

La primera resolución de la AFA tras el reclamo de Vélez. (Fuente: TyC Sports)

El planteo del Fortín surgió luego de que Boca incluyera en la convocatoria a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Si bien los primeros cinco tuvieron participación durante el encuentro, el paraguayo permaneció en el banco y no ingresó al campo de juego.

Vélez sostiene que Boca incurrió en alineación indebida y reclama que se le dé por perdido el partido, lo que le permitiría avanzar a los cuartos de final. El club de Liniers entiende que, al no existir una excepción específica en el reglamento de la Copa Argentina, debía aplicarse el límite de cinco extranjeros establecido para la Liga Profesional.

Del otro lado, Boca prepara su defensa con antecedentes de otros casos en los que hubo sanciones económicas o apercibimientos, pero no pérdida de puntos ni eliminación deportiva. Además, el Xeneize considera que la situación no generó una ventaja durante el partido porque Ángel Romero, el sexto extranjero incluido en la planilla, finalmente no tuvo minutos.

El mismo boletín del Tribunal de Disciplina también incluyó un antecedente que puede resultar relevante para el caso. En un partido del Torneo Clausura femenino, Belgrano realizó seis cambios ante Lanús y el Granate reclamó los puntos por una supuesta alineación indebida. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido y mantuvo el triunfo 3-1 del conjunto cordobés, aunque aplicó una multa económica al club.

Con esta primera resolución, Boca tendrá ahora cinco días para presentar su descargo y aportar los argumentos que considere necesarios. Recién después de analizar la respuesta del Xeneize, el Tribunal de Disciplina deberá avanzar hacia una resolución definitiva sobre el reclamo presentado por Vélez.

Mientrás tanto, Racing espera en los cuartos de final, que se disputarían el domingo 27 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.