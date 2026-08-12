Pedirán la responsabilidad penal de la mujer acusada de amenazar y golpear a docentes en Neuquén

Con los alegatos de clausura presentados por las partes, concluyó hoy el juicio oral contra Mariela Ester Farías, la madre de una exalumna del departamento de aplicación primaria del IFD 12 de Neuquén, acusada de cometer agresiones físicas y verbales contra tres integrantes del cuerpo docente de la institución. La fiscalía y la querella coincidieron en que la responsabilidad de la imputada quedó totalmente acreditada y solicitaron su condena. La sentencia a cargo del juez Juan Ignacio Guaita se dará a conocer este viernes.

Durante los alegatos de la última jornada, la fiscal Lucrecia Sola y la abogada Agustina Procoppo —en representación de la querella— sostuvieron de manera unánime que durante el debate se demostró la comisión de los delitos de lesiones leves y amenazas contra la directora, la vicedirectora y la profesora de inglés del establecimiento.

Según detalló la acusación, la secuencia de violencia comenzó el 21 de abril de 2025, cuando Farías se presentó en la escuela y amenazó a la docente de inglés por haber recriminado a su hija el uso indebido del teléfono celular en clase, desafiándola a pelear en la vía pública. Tras este incidente, el equipo directivo le exigió que se retirara y le prohibió el reingreso al edificio.

Sin embargo, al día siguiente, la acusada regresó acompañada por su hija mayor de edad, ingresó a la dirección y, sin mediar palabra, atacó a golpes a la directora y luego a la vicedirectora. Según consta en el expediente, las víctimas fueron arrastradas por el suelo, sujetadas del cabello y amenazadas.

A lo largo de las audiencias declararon las tres educadoras agredidas junto a seis testigos, la perito médica que constató los daños corporales y la directora de nivel del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ana Laura Sotz Sanhueza.

En el debate también se reprodujo la grabación de la Cámara Gesell realizada a la hija menor de la imputada y prestó declaración el efectivo policial que recibió la denuncia inicial. Durante sus testimonios, las docentes hicieron hincapié en el impacto emocional y las severas dificultades personales y laborales que debieron afrontar para reanudar su rutina tras los ataques.

«Somos optimistas de que obtendremos una sentencia condenatoria y que, sumada a la sanción de la ley aprobada e impulsada por ATEN, nuestra provincia pueda dar una vuelta de página a situaciones que nunca debieron ocurrir«, afirmó el abogado querellante Mariano Mansilla, quien encabezó el equipo jurídico. Por su parte, la defensa técnica de la imputada estuvo a cargo del abogado Fernando Gómez.