Quién era el trabajador rural de Mendoza que murió atropellado sobre la Ruta 250 en Conesa

Un choque fatal ocurrió sobre la Ruta 250 en Río Negro este martes 11 de agosto. Un trabajador rural de Mendoza murió luego de haber sido impactado por una camioneta. El conductor ya fue imputado, mientras que ya identificaron a la víctima fatal.

De acuerdo a la información recabada a partir de fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en horas de la tarde a la altura del kilómetro 107, y fue protagonizada por una camioneta Fiat Strada que circulaba en sentido Viedma-Conesa.

El impacto sucedió mientras el vehículo circulaba por la banquina y atropelló a un grupo de trabajadores que caminaba en ese sector en la misma dirección, dado a que el vehículo en el que se trasladaban se averió a mitad de camino.

Foto: Gentileza Conesa Informa Hoy.

Como resultado del siniestro, uno de los obreros resultó con lesiones que le provocaron la muerte casi en el acto.

Asimismo, si bien la mayoría resultó ileso, también se reportó que un hombre tuvo que ser trasladado al hospital local por sus heridas. Si bien no hay confirmación oficial de su estado de salud, en principio no correría riesgo de vida.

Dolor por la muerte del joven trabajador rural oriundo de Mendoza

Según pudo constatar este medio, la víctima fatal fue identificada como Juan Antonio Eduardo Roldán Cuéllar, de 27 años y oriundo de Maipú (Mendoza). Sus restos son velados en la sala Luminio en Conesa hasta las 20 de este miércoles y, según indicaron desde el servicio funerario, sus restos serán cremados posteriormente.

«Tengo miedo de olvidar tu voz, tu sentido de humor. Tengo miedo de olvidarme como eras. Tengo miedo de perder todos esos recuerdos juntos. Tengo tanto miedo que la verdad no sé por dónde empezar. Hermano, sé que en el lugar donde vas a estar estás mejor«, los despidió Jazmín, su hermana, a través de Facebook.

Foto: Gentileza Servicio Funerarios Luminio.

Imputaron al conductor del choque fatal en la Ruta 250

En la causa intervienen la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y el Gabinete de Criminalística, quienes trabajan en el relevamiento de pruebas para la pericia accidentológica que permitirá esclarecer los motivos por los cuales la camioneta transitaba por la banquina.

Mientras tanto, el conductor será imputado en la causa que en principio, fue caratulada como homicidio culposo. Desde la Fiscalía confirmaron que ya tomaron declaraciones a los testigos y sobrevivientes del siniestro, y que además mantuvieron contacto con la familia de la víctima fatal.