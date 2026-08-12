Cipolletti suma dos obras clave: licitan la ampliación del penal 5 y entuban 5.300 metros de desagües pluviales en tres zonas

Cipolletti concentró este miércoles dos anuncios de infraestructura que apuntan a resolver problemas diferentes en la ciudad. Desde las 11, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, junto al intendente Rodrigo Buteler y funcionarios provinciales y municipales.

La jornada reunió al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; al ministro de Seguridad, Daniel Jara; representantes del Departamento Provincial de Aguas (DPA), legisladores, concejales, instituciones, empresas y vecinos. Allí se firmó el contrato para el entubamiento de los desagües de Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas y se conocieron las ofertas para ampliar el Penal 5.

Weretilneck planteó que las dos intervenciones responden a necesidades distintas de Cipolletti. “Hay obras que son urgentes, hay obras que son necesarias y hay obras que son estratégicas”, explicó. En esa escala ubicó la ampliación penitenciaria entre las respuestas urgentes y al proyecto pluvial como parte de una mirada de transformación urbana a más largo plazo.

Una obra pluvial para tres sectores de la ciudad

El sector de Vélez Sarsfield concentra una de las intervenciones más importantes. Foto: Emiliano Ortiz.

El contrato del entubamiento fue firmado con Ribeiro S.R.L. por $4.770.025.119,43, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. El proyecto será ejecutado de manera articulada entre la Municipalidad de Cipolletti y el DPA, y contempla unos 5.300 metros de conductos pluviales en tres sectores de la ciudad: Naciones Unidas, Paso de los Libres y Vélez Sarsfield, además de obras de captación, cordones cuneta y badenes.

La obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE). Weretilneck explicó que forma parte de un esquema más amplio de infraestructura para Cipolletti y que, dentro de este financiamiento, hay dos obras importantes para la ciudad: el entubamiento y la nueva avenida Perón, que se complementan para mejorar la infraestructura urbana.

La intervención apunta a mejorar el drenaje y, al mismo tiempo, recuperar sectores que hoy están ocupados por desagües a cielo abierto. El subdelegado regional del DPA, Gabriel Sora, explicó que el proyecto incorpora nuevas estructuras de captación para que el agua permanezca el menor tiempo posible sobre calles y veredas. En total, se ejecutarán unos 5.300 metros de conductos, con distintos tipos de infraestructura según cada sector.

Para el intendente Rodrigo Buteler, uno de los principales problemas de los canales abiertos es que quedaron incorporados al medio de la ciudad. “Primero la seguridad vial, porque están al costado de las calles, con lo cual siempre tenés riesgo de que un auto se caiga, que ha sucedido”, explicó. A eso sumó la acumulación de basura: “La gente tira mugre, con lo cual se ensucia el desagüe, no drena la ciudad y en época de lluvia te genera otro problema”.

Gabriel Sora, subdelegado regional del DPA. Foto: Emiliano Ortiz.

En Naciones Unidas, la obra permitirá ordenar el escurrimiento y mejorar el drenaje de un sector que presenta problemas de anegamiento. Buteler explicó que allí también se busca recuperar una infraestructura que quedó interrumpida y resolver los inconvenientes que afectan a barrios ubicados al norte de la ciudad, entre ellos Obrero A, Obrero B y Acta.

En Paso de los Libres, el impacto será además urbano. Buteler explicó que el Municipio ya tiene licitado el asfaltado de la calle y que, una vez entubado el desagüe, se podrá construir “un corredor con bicisenda, con paseo urbano y asfaltado”. La arteria dejará de tener el canal abierto y ganará espacio para la circulación, mientras que el sistema continuará cumpliendo su función de drenaje.

La misma lógica se aplicará en Vélez Sarsfield, donde el entubamiento permitirá liberar el espacio ocupado por el canal y avanzar posteriormente con mejoras en la circulación y el espacio público. Buteler resumió el objetivo general de la intervención: “Después nos permite urbanizar arriba”.

Tres ofertas para ampliar el Penal 5

La otra obra tuvo este miércoles la apertura de ofertas para construir un nuevo módulo en el Penal 5. El presupuesto oficial es de $567.149.511,23 y se presentaron tres empresas: Saycon SRL, con una oferta de $676.928.802,95; Ingeniería Austral SRL, con $786.861.669,06; e Inco SRL, con $641.275.767,28. La propuesta más baja quedó, así, por encima del presupuesto oficial y ahora deberá ser evaluada antes de definir la adjudicación.

Apertura de sobres de la licitación. Foto: Emiliano Ortiz.

El proyecto contempla una superficie cubierta de 243,16 m2, un plazo de ejecución de 240 días corridos y una capacidad de 36 internos. Weretilneck explicó que el nuevo sector tendrá una característica específica: “El 100% de estos alojamientos son de agresores sexuales”. También sostuvo que las nuevas plazas permitirán retirar detenidos que actualmente permanecen en comisarías.

El gobernador vinculó la ampliación con el crecimiento de la población penitenciaria y con los cambios implementados en materia penal. Durante el acto habló de 2.000 personas privadas de libertad en la provincia, de las cuales unas 1.400 están en cárceles y 480 utilizan dispositivos electrónicos, además de quienes permanecen en comisarías. “Necesitamos tener más alojamiento para la población carcelaria. Y esto es lo que estamos haciendo hoy”, afirmó.

Lucas Pica, legislador de Juntos Somos Río Negro, planteó que la ampliación de plazas es una consecuencia de las modificaciones aprobadas por la Legislatura. Mencionó la reiterancia, el fin de la denominada “puerta giratoria” y la eliminación de las salidas transitorias para condenados por delitos graves. “Esto tiene que ser acompañado de la ampliación de las plazas del Servicio Penitenciario”, sostuvo. También recordó que ya se trabajó en ampliaciones en Viedma y Roca y que se analiza una nueva cárcel para Bariloche.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, ubicó la obra dentro de un plan provincial más amplio: la Provincia tiene 16 obras vinculadas a seguridad, seis terminadas, seis en ejecución, una en licitación y tres en proyecto. Las tres obras penitenciarias incorporarán 188 camas al Servicio Penitenciario Provincial. Buteler, en tanto, la consideró una obra de importancia regional: “Nosotros tenemos una lucha muy fuerte contra la delincuencia, contra el narcotráfico y queremos que todos los delincuentes estén tras las rejas”. Para el intendente, contar con infraestructura penitenciaria también forma parte de las necesidades que genera el crecimiento de Cipolletti y su entorno.