Plaza Huincul construirá la pileta municipal hacia el sudoeste del ejido urbano

Los trámites para la construcción de una pileta semiolímpica cubierta en Plaza Huincul está en etapa de avance. El terreno de 7 mil metros cuadrados donde se levantará ya fue cedido al gobierno provincial que será el encargado de su ejecución junto al municipio. El sitio elegido es en un sector del parque Perito Moreno, sobre la avenida Schreiber y avenida Cutral Co.

El traspaso del lote fue aprobado por unanimidad de los concejales en la última sesión del Deliberante. Será el primer natatorio municipal que tendrá la ciudad.

El proyecto para la construcción de un natatorio preolímpico en Plaza Huincul comienza a tomar forma, desde lo administrativo. En la última sesión del Concejo Deliberante, el cuerpo de manera unánime respaldó la ordenanza que envió el intendente Claudio Larraza para que se apruebe el traspaso de las tierras donde se hará la pileta.

El futuro natatorio municipal estará montado en la fracción 5 del parque Perito Moreno -que está situado en las avenidas Schreiber y Cutral Co- frente al barrio Universitario. Uno de los trámites para avanzar en el proceso fue la cesión del espacio que tuvo despacho favorable de la comisión Uno.

En la sesión, la totalidad de los integrantes del cuerpo respaldaron que el sector sea cedido al gobierno provincial. La obra estará cofinanciada entre los estados municipal y provincial. Será la primera vez que la ciudad cuente con un natatorio de medidas semiolímpicas, cubierto y climatizado para que se puedan desarrollar actividades de enseñanza, recreativas y terapéuticas. E

El destino de las instalaciones no solo será para las actividades municipales, sino que mediante convenios con las autoridades educativas se podrá facilitar la enseñanza de la natación alumnos de las escuelas primarias y secundarias de Plaza Huincul.

Este anuncio lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa en el acto aniversario de la ciudad, en abril pasado. Sin embargo, hizo un adelante en la apertura de las sesiones legislativas, al detallar que forma parte de un plan provincial de natatorios que incluye a San Martín de los Andes y Zapala.

Un parque destinado a las actividades deportivas

La gran extensión de tierra que ocupa el parque Perito Moreno, cuyo límite norte es el canal colector de crecientes, permitirá no solo la futura pileta. En la actualidad se construye un gimnasio municipal que tiene un avance significativo y su acceso será por la avenida Schreiber.

Sobre otro de los vértices del enorme espacio se edificará el plan de 32 viviendas para adultos mayores que se anunció la semana pasada. El parque Perito Moreno está situado hacia el sudoeste del ejido urbano y cercano a las barriadas comos General Enrique Mosconi, Universitario, junto a Centenario y Altos del Sur.