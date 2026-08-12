Cuti Romero es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid: deja Tottenham después de cinco años

Cristian "Cuti" Romero fue uno de los puntos más altos de la Selección en el Mundial y seguirá su carrera en el Atlético de Madrid.

Cristian «Cuti» Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino dejará Tottenham después de cinco temporadas para continuar su carrera en el fútbol español, luego de que el conjunto madrileño acordara una operación de 40 millones de euros, bonos incluidos. El campeón del mundo firmará un contrato por cuatro años.

De esta manera, Romero cerrará su etapa en el fútbol inglés, donde se convirtió en uno de los referentes de Tottenham. Durante su estadía disputó 156 partidos, marcó 13 goles y fue una pieza importante en el equipo que conquistó la Europa League 2025, el primer título de los Spurs en 17 años.

El futuro del Cuti estuvo en duda durante las últimas semanas, ya que también apareció en el radar del Inter de Lautaro Martínez, pero el defensor priorizó la posibilidad de emigrar a España. El Atleti ya había intentado incorporarlo en otros mercados y finalmente logró concretar una operación que le permitirá sumar a uno de los zagueros titulares de la Selección Argentina.

Romero se incorporará a un plantel con presencia argentina, aunque menos que en la temporada anterior. Allí se encontrará con Juan Musso, Giuliano Simeone y -por ahora- Julián Álvarez, aunque el futuro del ex-River es una de las incógnitas del mercado. El delantero pretende salir del conjunto madrileño para jugar en el Barcelona, pero el Atlético no tiene intención de facilitar su transferencia.

Con la llegada del Cuti, el Atlético también suma a otro argentino después de un mercado que tuvo varios éxodos: Thiago Almada se marchó a River, mientras que Nahuel Molina fue transferido a la Roma. Además, Nicolás González regresó a Juventus tras finalizar su préstamo, aunque el equipo de Simeone pretende volver a contar con el atacante.

Con su llegada al Colchonero, el cordobés tendrá su primera experiencia en LaLiga después de cinco temporadas en Inglaterra. El defensor argentino buscará ahora consolidarse como una de las principales referencias de la defensa de Diego Simeone, luego de una última campaña complicada en la que sufrió algunas lesiones en Tottenham, que debió pelear por evitar el descenso en la Premier League hasta la última jornada.

