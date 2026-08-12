Desvío de fondos de la infraestructura vial: la oposición citó a Diego Santilli y Luis Caputo al Senado

Amparados en el artículo 71 de la Constitución Nacional, al menos siete senadores del bloque opositor citaron a los ministros Diego Santilli y Luis Caputo al Congreso de la Nación. En el documento, su autora, la senadora rionegrina Ana Marks, recuerda que, de acuerdo con la carta magna, cada una de las Cámaras puede “hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

En ese marco jurídico, la senadora peronista le solicita a los ministros explicar la subejecución presupuestaria del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, creado en el gobierno de Fernando de la Rúa a partir del Decreto 976/2001, en cuyo artículo 14 inciso «b» se determina que los beneficiarios del fideicomiso serán “los contratistas, concesionarios y/o encargados de proyecto de obras y servicios de infraestructura ferroviaria”.

En el mismo decreto, se determina que el fiduciante “no podrá disponer en modo alguno de los bienes fideicomitidos para atender gastos propios, o de sus empleados dependientes, ni podrá crear organismo, consejo, comité directivo o ente alguno con facultades decisorias o de control sobre el fiduciario”, al tiempo que determina que será administrado por el Banco Nación, “con el destino único e irrevocable que se establece en el presente decreto y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el contrato de fideicomiso”.

En la normativa, se impone que el fondo fiduciario estará integrado por la “recaudación correspondiente a la Tasa sobre el Gasoil”, que “deberá ser depositada en una cuenta creada por la Administración Federal de Ingresos Públicos” (ahora, ARCA) en el Banco Nación, “cuyo único beneficiario será el fideicomiso”, y destinados a mantener y mejorar el “Sistema Vial Integrado” (SisVial).

En el proyecto de resolución ingresado este miércoles por la tarde en el Senado, que también lleva la firma de Daniel Bensusán, Ana Marks, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Martín Soria, Carlos Alberto Linares y Cristina López, se pide “un informe pormenorizado sobre el desvío de los recursos del Sistema Vial Integrado para inversiones financieras”.

Asimismo, se espera que Alicia Kirchner, Florencia López, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Adán Bahl anexen sus firmas al proyecto que ya ingresó en la cámara alta.

“A pesar del límite que pusimos a la política de desinversión y abandono de la infraestructura vial, el gobierno de La Libertad Avanza y el PRO decidieron no ejecutar los recursos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”, indica el documento, en el que se remarca, también, la disolución de organismos del sector vial en el ámbito del Ministerio de Economía a partir del Decreto 461/2025.

En el proyecto citado, se recuerda que la Federación de Personal de Vialidad Nacional ya alertó “que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, debido a la subejecución presupuestaria y la paralización de obras”.

El Congreso puja por fondos para las rutas

Santilli, quien asumió en su cargo el 30 de junio de 2026, todavía no brindó el informe de gestión mensual que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional para los jefes de gabinete de ministros. La última vez que eso ocurrió fue en abril, cuando Manuel Adorni trabajaba como ministro coordinador.

En la sesión del Senado que trató la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Ana Marks presentó un proyecto de Comunicación, con firma del senador por La Pampa Janel Bensusán, para solicitarle al Poder Ejecutivo información sobre el “grave” estado de la Ruta Nacional 151.

Mientras mantiene el reclamo por una obra integral, la Municipalidad de Cartel lleva gastados alrededor de $24 millones de recursos propios para “bachear” los puntos más críticos de la ruta. Vecinos y autoridades municipales se reunieron en julio en el Acceso Sur para renovar el reclamo por obras de seguridad vial y una nueva traza en la calzada nacional.

El domingo, el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación, publicó un informe en el que indica que el gobierno de Javier Milei recaudó $1,5 billones en infraestructura, y sólo ejecutó una cuarta parte de los recursos destinados a esos fines. En tanto, el gobierno, a través de su ente fiduciario, el Banco Nación, colocó $1 billón en plazos fijos y títulos públicos.