«Arabia to the aiport», el cantito de los argentinos en Qatar en respuesta al «¿Dónde está Messi?»

Los hinchas argentinos estrenaron nuevo cantito. (AP Photo/Jorge Saenz)

Si los argentinos suelen preciarse de su ingenio para adaptar famosas melodías con letras futboleras que luego son replicadas en otros países como se comprobó ayer en el sorprendente caso de Japón, esa característica tuvo una nueva demostración en el Mundial Qatar 2022 en una peatonal llena de bares en Doha.

Muchos hinchas albicelestes, además de la derrota con Arabia Saudita, quedaron dolidos por el «¿Dónde está Messí?» que cantaban los saudíes cuando todo era fiesta para ellos, con feriado y todo y un Rolls Royce para cada jugador.

«¿Dónde está Messi?» Hinchas saudíes insistieron con la frase.

Pero las cosas cambiaron: Argentina le ganó a México y a Polonia y clasificó para los octavos de final, que disputará mañana contra Australia.

En cambio, los saudíes están fuera de la Copa del Mundo tras dos derrotas consecutivas luego de la hazaña de vencer a Argentina en un torneo en el que la caída de grandes potencias sorprendió a hinchas de todo el planeta.

Picante cruce en un bar de Doha

Al cruzarse en una peatonal con bares de Doha con hinchas saudíes, los argentinos improvisaron y empezaron a cantar «To the aiport, Arabia to the aiport» mientras otros albicelestes se sumaban al escucharlo y algunos árabes se reían y otros insistían serios con el «¿Dónde esta Messi?» como publicó en Tik Tok Lucassquillo.

La melodía de la canción que entonaban los argentinos ayer proviene de un hit de los 70 de Bonnie Tyler, cantante galesa que se enteró muchos años después que su tema fue reversionado en las canchas argentinos cuando el periodista y escritor Manuel Soriano entrevistó a su marido y manager, el judoca británico Robert Sullivan, para su libro «Canten putos, historia incompleta de los cantitos de cancha».