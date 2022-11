Río Negro desde Qatar: así vivieron los hinchas argentinos la derrota con Arabia Saudita

La sorpresiva derrota de la selección argentina a manos de Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022 fue un golpe duro no solo para los jugadores sino también para los miles de hinchas que viajaron a Doha para acompañar a la albiceleste.

Minutos después de la dura caída en el estreno, Luciano Castañares, el corresponsal de Río Negro en Qatar, habló con los fanáticos que se retiraron del estadio Lusail con una mezcla de emociones.

Mientras algunos mostraron su decepción por el resultado, otros aseguraron que todavía mantienen la fe en que la Argentina podrá la clasificación. «La vimos lenta, jugó un partido irregular», explicó un fanático.

Por otra parte, otro confesó: «Amargura puede ser, decepción no. Pero no estaba en los planes de nadie esta derrota». Algunos, con mayor esperanza indicaron: «Mejor que pase ahora y no después, todavía estamos a tiempo».

«Hay que seguir alentando, de nuestro lado vamos a dar lo mejor», arengó uno de los últimos en retirarse del imponente estadio.

Los hinchas de Arabia Saudita, en tanto, se retiraron celebrando y fueron a festejar por las calles de Doha un triunfo que va a quedar guardado para siempre en su memoria y en la historia de los mundiales.