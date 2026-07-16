Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026, es pretendido por un gigante de Sudamérica

Vozinha fue uno de los puntos más altos de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El Mundial siempre deja historias inesperadas y la de Vozinha fue una de las más llamativas. A sus 40 años, el arquero de Cabo Verde se convirtió en una de las figuras de su selección y sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes.

Uno de ellos es Colo Colo, que ya realizó un ofrecimiento formal para quedarse con el experimentado guardameta. El conjunto chileno, líder del torneo local, busca incorporar un arquero con recorrido para reforzar un puesto en el que actualmente apuesta por Gabriel Maureira, de apenas 19 años.

El entrenador del Cacique, el argentino Fernando Ortíz, dio el visto bueno para avanzar por Vozinha, quien fue uno de los futbolistas más destacados de su selección en la Copa del Mundo.

El seleccionado africano fue una de las sorpresas del torneo. En su debut absoluto en un Mundial logró clasificarse a los 16avos de final y recién se despidió tras caer 3-2 en el tiempo suplementario frente a la Selección Argentina, concluyendo una gran participación.

Según trascendió, Vozinha ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a Colo Colo, aunque no es la única alternativa que maneja el club chileno. En la lista de candidatos también aparecen el uruguayo Santiago Mele y el paraguayo Juan Espínola.