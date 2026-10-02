Identificaron al trabajador hallado muerto en un yacimiento de Vaca Muerta

Un trabajador vinculado al sector hidrocarburífero fue hallado muerto el jueves por la mañana en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en cercanías de Añelo, en Vaca Muerta. Este viernes, la Fiscalía confirmó la identidad de la víctima.

Confirmaron la identidad del chofer hallado muerto en un yacimiento de Vaca Muerta

Se trata de Pedro Deam, un hombre oriundo de Mendoza que trabajaba para Transportes Crexell. Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, efectivos y peritos intervinieron en el lugar luego de que un compañero encontrara al trabajador desvanecido dentro de un camión durante un cambio de turno.

De acuerdo con las primeras informaciones, Deam habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Personal de salud privado de una empresa de la zona acudió al sector y constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, la Policía realizó las diligencias correspondientes junto con personal especializado para determinar las circunstancias del fallecimiento.