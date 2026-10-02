Río Negro asignó $3.406 millones al Tren del Valle para recuperar formaciones y vías

Río Negro ya autorizó más del 40% del presupuesto destinado a recuperar el servicio del Tren del Valle, con una primera fase que contempla el tramo de Cipolletti y Roca. Foto: Gentileza

El Ministerio de Hacienda aprobó una modificación presupuestaria por $3.406.337.500 para financiar parte de los trabajos previstos en el plan de recuperación del Tren del Valle que comenzará con la conexión de Cipolletti y Roca.

Los fondos forman parte de la inversión de $7.917,25 millones para poner en marcha el nuevo esquema del servicio, que contempla el acondicionamiento de la formación y vías.

¿En qué se utilizarán los fondos?

De acuerdo a los fundamentos de la modificación presupuestaria, los nuevos créditos se destinarán al servicio interurbano de pasajeros, focalizando en el acondicionamiento de las duplas y las intervenciones previstas en la infraestructura ferroviaria de Cipolletti y Roca.

El monto se financiará con aportes del Tesoro provincial, provenientes de Rentas Generales, y será distribuido en cuatro ejes. La mayor parte del dinero se concentrará en servicios no personales con un total de $2.599 millones, que representa el 76% del nuevo ingreso.

Dentro de ese rubro, $2.448.087.500 corresponden a tareas de mantenimiento, reparación y limpieza, mientras que $151 millones se destinarán a otros servicios vinculados.

En segundo lugar, se ubican bienes de consumo con $453 millones, seguidos de bienes de uso con $264,5 millones, que se centrarán en maquinaria y equipo, y $90 millones para gastos en personal.

Más del 40% de los $7.917,25 millones presupuestados ya fueron incorporados al presupuesto del Tren Patagónico.

El plan para recuperar el Tren del Valle

La ampliación presupuestaria del Tren Patagónico 2026 se enmarca en la primera etapa del traspaso del Tren del Valle a la Provincia, que involucra a Cipolletti y Roca.

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que la ejecución del presupuesto general se realiza de manera progresiva, a medida que avanzan las distintas acciones contempladas en el plan de implementación.

En julio, cuando recibieron el presupuesto para el reacondicionamiento de las triplas por un total de $1.396 millones, se entregó un primer anticipo de $410 millones. Mientras que a la fecha, ya se abonaron $815 millones para el mantenimiento de las unidades ferroviarias.

De este modo, avanza la transferencia que involucra a Sofsa, Tren Patagónico y Ferrosur con el fin de recuperar el servicio y preparar la infraestructura del primer tramo que incorporará nuevos puntos en General Roca, J.J. Gómez, Allen, Fernández Oro y el sector de la Facultad de Medicina.

¿Qué falta para que llegue a Roca?

La Provincia deberá acondicionar el material rodante y realizar trabajos en las vías, estaciones, andenes y pasos a nivel para garantizar las condiciones de seguridad. También se prevé incorporar sistemas de comunicación y seguimiento satelital, además de equipamiento y recursos necesarios para la operación.

En septiembre, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había señalado que el inicio del servicio entre Cipolletti y Roca se esperaba para inicios de diciembre, aunque aclaró que esa fecha dependería del avance de las obras y de las pruebas.

La modificación presupuestaria publicada ahora constituye un nuevo paso administrativo para financiar parte de los trabajos previstos en el plan de recuperación del corredor ferroviario del Alto Valle.