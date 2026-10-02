Cerraron el paso Pino Hachado este viernes por viento blanco: el cruce a Chile está «intransitable»

En un comunicado emitido este viernes 2 de octubre minutos antes de las 16 Vialidad Nacional informó que el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado debido a condiciones climáticas extremas. En el reporte se detalló que el cruce permanecerá «intransitable» durante el resto de la jornada.

El organismo nacional informó que la Ruta Nacional 242 se encuentra con «calzada mojada, viento blanco y baja adherencia».

El mal tiempo obligó a cerrar el Paso Pino Hachado este viernes

Además se advirtió por la presencia de animales sueltos y una posible caída de piedras en el kilómetro 48. Vialidad informó que hay equipo operando para mejorar la transitabilidad del camino.

Foto archivo.

El organismo indicó que los usuarios se pueden comunicar a las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 para realizar consultas. Además se pidió que los usuarios consulten el estado de las rutas en el sitio oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

El paso Cardenal Samoré, ubicado sobre la Ruta Nacional 31 a unos 45 kilómetros de Villa La Angostura, se encuentra habilitado. Desde Vialidad Nacional anticiparon que este fin de semana se esperan nuevamente nevadas y se solicitó que los conductores se mantengan informados sobre las novedades de las rutas de la región.