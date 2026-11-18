La goleada ante Costa Rica por 7 a 0 no fue un episodio más para la Selección Argentina. Aunque se trató de un encuentro amistoso sin demasiada trascendencia, dadas las características del rival, la noche cordobesa marcó el fin de camino para una personalidad destacada del combinado albiceleste.

El último partido del año para el elenco nacional determinó la despedida Walter Samuel del cuerpo técnico argentino, después de varios años de trabajo junto a Lionel Scaloni. Visiblemente emocionado, el exdefensor agradeció en el vestuario y emocionó a todos los presentes, especialmente al DT santafesino.

Como había anunciado el propio Scaloni semanas atrás, el exjugador de Boca decidió dar un paso al costado para encarar un nuevo desafío profesional y lanzarse como entrenador principal, con la mira puesta en iniciar su carrera en solitario.

🗣️ El reconocimiento del plantel albiceleste para Walter Samuel, tras su último partido en el cuerpo técnico de la Selección Argentina 🥹 https://t.co/aXEO4fR04I — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Racing Club de Avellaneda y el Basilea de Suiza, club en el que se retiró como futbolista, son algunas de las instituciones que lo están sondeando con intenciones de incorporarlo. Además, también existe la posibilidad de que se sume al cuerpo técnico del Inter.

“Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo (Scaloni) por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”, expresó en un video que publicó la AFA.

En las imágenes, Samuel se mostró emocionado junto a los futbolistas y varios integrantes de la Selección argentina. Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico le dedicaron un cántico especial: “Olé, olé, olé, Walter, Walter”.

UN HASTA LUEGO A LA SELECCIÓN 👋🇦🇷 ➡️ Walter Samuel se despidió del cuerpo técnico de la Selección Argentina para iniciar una nueva etapa en su carrera como entrenador. De fondo, Lionel Scaloni no pudo contener la emoción y rompió en llanto tras las sentidas palabras del Muro 🥹 📹 AFA — DSPORTS (@DSports) November 18, 2026

Además, Claudio Tapia, presidente de la AFA, le entregó dos camisetas como obsequio: una con el número 13 y otra con el número 6, que llevaba su apellido.

Con un marcado perfil bajo, Samuel se consolidó desde 2018 como el principal ayudante de Scaloni, teniendo como principal función el diagrama defensivo y la planificación de la pelota parada. Su presencia, dicho por sus compañeros, fue por demás respetada por todo el plantel, algo que responde a la trayectoria y grandeza de alguien que jugó en los mejores clubes y en la Selección misma.

El “Muro” se marcha del seleccionado con una vitrina envidiable como integrante del staff técnico, habiendo sido parte fundamental de las cuatro grandes conquistas del ciclo: dos Copa Américas, La Finalissima y la Copa del Mundo Qatar 2022.