Río Negro y Neuquén lideran el ranking de las provincias en Argentina que más atractivas pueden resultar para posibles inversores en data centers e infraestructura digital. Así lo indica un reciente informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE).

La lista, integrada por las 24 jurisdicciones, considera como factores de relevancia la disponibilidad de energía y conectividad, las condiciones tributarias, el talento y los regímenes de promoción de inversiones. Su objetivo es ofrecer una mirada comparativa de las condiciones que presenta cada distrito para el desarrollo de este tipo de infraestructura.

El estudio se llama «Elementos clave para el desarrollo de Datacenters. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina», y fue elaborado por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de la entidad. Se presentó durante el evento Convergencia Data Center Forum, cuya primera edición se celebró el 17 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El ranking está encabezado por Río Negro, con 4,25 puntos, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 4,20, y Neuquén, con 4,10. Completan el top diez CABA (3,95), La Pampa (3,60), San Luis (3,40), Córdoba (3,15), Santa Cruz (3,10), San Juan (3,10) y Santa Fe (3,10).

Sobre estos hallazgos, Ariel Graizer, presidente de CABASE, expresó: «La IA está impulsando como nunca antes grandes inversiones en infraestructura digital a escala global, al tiempo que la energía, la fibra óptica, la estabilidad fiscal y las condiciones tributarias se consolidan como requisitos indispensables para atraer capitales».

«Este contexto significa para Argentina una oportunidad histórica, que se potencia por el proceso de apertura al mundo que atraviesa el país, permitiéndole posicionarse con un perfil más competitivo frente al flujo internacional de inversiones y recuperar terreno frente al fuerte desarrollo que otros países de la región supieron consolidar durante los últimos años», añadió.

¿Por qué Río Negro y Neuquén lideran el ranking nacional?

El informe utiliza un modelo multicriterio que asigna una ponderación a cada uno de los cinco factores evaluados. A partir de estos valores se calcula un puntaje final para cada jurisdicción, que permite establecer un orden a título informativo.

La disponibilidad de energía y la conectividad tienen el mayor peso, con un 30% cada una. La energía eléctrica tiene en cuenta la disponibilidad y confiabilidad del suministro, la capacidad de transporte y distribución y las alternativas de contratación. En cambio, la conectividad considera la velocidad promedio de descarga de Internet, la penetración de la banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de nodos de intercambio de Internet.

Los regímenes de promoción de inversión representan el 20%. Este eje considera la adhesión de las provincias a regímenes de promoción fiscal y atracción de inversiones, entre los que se destacan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el RIMI y la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Por último, las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las distintas jurisdicciones y el talento tienen una ponderación del 10% cada uno. Este último abarca el volumen de empleos registrados en el sector de software y servicios informáticos, así como la densidad universitaria de cada jurisdicción.

En el caso de Río Negro, su lugar destacado en la lista se debe principalmente a que obtuvo el puntaje máximo en tres de esos factores: energía, alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y promociones fiscales.

La provincia de Buenos Aires, que quedó en el segundo lugar, se destacó por sus resultados en energía y conectividad, ambos con la calificación más alta, y por su desempeño en talento. Para completar el podio, Neuquén resaltó en energía y promociones fiscales, a lo que se sumó una buena calificación en conectividad.

La infraestructura digital en Argentina

De acuerdo al informe, Argentina cuenta actualmente con 15 datacenters operativos de más de 1 megavatio (MW), con una potencia instalada total cercana a los 35 MW. Todas las instalaciones se concentran principalmente en CABA (con una capacidad instalada del 60%) y la provincia de Buenos Aires (con el 40% restante).

Sin embargo, también destacó que el aspecto diferencial de Argentina en la región es su red federal de 28 puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXPs). Es gestionada por CABASE y distribuida desde Jujuy hasta Río Gallegos, lo que convierte al país en el de mayor federalización de infraestructura de intercambio de tráfico de Internet en América del Sur.

Entre los puntos de intercambio más relevantes para el ecosistema de data centers se encuentran IXP-BUE (alojado en CABA y con más de 150 participantes), IXP-COR (Córdoba, 26 participantes), IXP-ROS (Rosario, 18 participantes), IXP-RST (Resistencia, 20 participantes), IXP-NQN (Neuquén, 28 participantes, primer IXP del interior del país, en funcionamiento desde 2010), IXP-POS (Posadas, 20 participantes) y el IXP-CNQ (Corrientes, uno de los últimos en ser inaugurado, en diciembre de 2023).

En el contexto regional, el estudio también compara las condiciones de Argentina respecto a otros mercados. En resumen, Brasil se destaca por el volumen y la capacidad de su infraestructura; Chile, por la madurez de su marco regulatorio y su capacidad para captar inversiones; y Uruguay, por su matriz eléctrica altamente renovable y la calidad de su entorno regulatorio.

«Argentina tiene condiciones para ganar protagonismo en el desarrollo de la infraestructura digital de la región. Pero para transformar ese potencial en inversiones concretas necesitamos previsibilidad, reglas claras y una agenda que acompañe el desarrollo de la infraestructura energética y de conectividad. Este informe busca arrojar luz sobre la situación actual, identificar las oportunidades y los desafíos que enfrenta el país y aportar elementos para definir cómo generar las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones y hacer realidad ese potencial», concluyó Graizer.