La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retoma este martes el debate de la reforma electoral. (Foto: Comunicación Senado)

La Libertad Avanza (LLA) no logró reunir los avales suficientes este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para dictaminar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía.

El principal obstáculo no es la eliminación de las primarias, para la cual el oficialismo asegura contar con más de 40 votos en el recinto, sino la incorporación de las listas colectoras o de acople. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, incluyó ese mecanismo en el borrador del fin de semana como condición exigida por gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) a cambio de acompañar la reforma.

El tablero de firmas y los tres votos en disputa

En una comisión de 19 integrantes presidida por el senador oficialista Agustín Coto, el bloque libertario cuenta con seis miembros propios y alcanzó ocho firmas confirmadas de las diez requeridas. Ante la falta de avales y los reclamos de varios legisladores por haber recibido el texto sobre la hora del debate, se resolvió postergar la firma para recibir modificaciones.

Mientras sectores del oficialismo intentaron presentar la pausa como una instancia de análisis, un senador del grupo de los indecisos cuestionó la estrategia en diálogo con La Nación: «Si tienen los votos, ¿por qué no dictaminan hoy?».

La definición depende ahora de tres senadores clave:

Alejandra Vigo (Córdoba): Exigió eliminar del proyecto todo punto ajeno a las PASO. Sostuvo que las colectoras distorsionan la Constitución Nacional —que fija dos senadores por la mayoría y uno por la minoría— y calificó la iniciativa como «una pésima ley» por mezclar la reforma con Ficha Limpia , tema que pidió tratar por separado.



Exigió eliminar del proyecto todo punto ajeno a las PASO. Sostuvo que las colectoras distorsionan la Constitución Nacional —que fija dos senadores por la mayoría y uno por la minoría— y calificó la iniciativa como «una pésima ley» por mezclar la reforma con , tema que pidió tratar por separado. Flavio Fama (Catamarca): El legislador radical, que no responde al gobernador Raúl Jalil, mantiene en reserva su voto en medio de la discusión por la renovación de su banca el próximo año.



El legislador radical, que no responde al gobernador Raúl Jalil, mantiene en reserva su voto en medio de la discusión por la renovación de su banca el próximo año. Carolina Moisés (Jujuy): Su acompañamiento desde Convicción Federal está sujeto a las negociaciones entre Balcarce 50 y los mandatarios del norte, en particular el salteño Gustavo Sáenz.

El conflicto por el financiamiento de las campañas

Además de los acoples electorales, el proyecto oficialista enfrenta objeciones por el recorte de los aportes públicos a los partidos políticos y la ampliación del financiamiento privado.

Durante el debate en comisión, Alejandra Vigo reclamó que sea el Estado quien distribuya y limite los fondos de campaña para evitar irregularidades, advirtiendo que «si no van a aparecer más casos como el de Fred Machado».

Frente a este punto, fuentes parlamentarias indicaron a La Nación que el bloque libertario se mostró dispuesto a negociar modificaciones en los topes previstos en el borrador original.