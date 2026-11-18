Mientras se desarrollaba el quinto día de rastrillaje para dar con Alejandro Atero, el joven de 23 años desaparecido el pasado 12 de noviembre en el río Negro, el equipo encontró un cuerpo que encendió las alarmas. Los restos fueron hallados en inmediaciones de la Isla Jordán por Bomberos de Neuquén, quienes se habían sumado al operativo con buzos en las últimas jornadas.

El descubrimiento abrió la posibilidad de que se trate del chico buscado intensamente; sin embargo, las autoridades evitaron anticiparse y aguardan los resultados de la autopsia para confirmarlo. De igual manera, las fuerzas intervinientes brindaron más detalles sobre el procedimiento.

Dónde fue encontrado el cuerpo en la Isla Jordán

El cuerpo fue encontrado a unos 500 metros del puente de la Isla Jordán, cerca del sector donde se habían iniciado los rastrillajes para dar con el joven que fue arrastrado por la corriente del río Negro en Cipolletti.

El punto se ubica cerca del barrio Labraña, sector de donde habría salido Alejandro Atero junto a su novia y su amigo para pasar una tarde en el río la semana pasada. Pese a que usualmente es una zona transitada, la vegetación de árboles y malezas dificultó su visualización desde la costa.

Vista desde el puente de la Isla Jordán a la zona del hallazgo

Desde el área de comunicación del Ministerio de Seguridad precisaron que en el operativo intervinieron efectivos policiales y equipos de rescate. Una vez finalizada la extracción del agua, se sumaron peritos criminalísticos y autoridades judiciales para realizar las diligencias de rigor.

Cuándo se sabrá si el cuerpo es Alejandro Atero o no

Los resultados de la autopsia serán clave para determinar si el cuerpo pertenece a Alejandro Atero o no, aunque de manera extraoficial trascendió que presentaba características similares a las descriptas al momento de denunciarse su desaparición.

Por su parte, desde el área de comunicación del Ministerio Público confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los restos ya se encuentran en la morgue judicial de General Roca. Tras esto explicaron que, cuando se produce el hallazgo de personas ahogadas, es necesario aplicar un acondicionamiento previo antes de realizar la autopsia.

El procedimiento mencionado podría demorar como mínimo dos días, debido a que la exposición prolongada al agua y el posterior contacto con el aire generan alteraciones en los tejidos que impiden un estudio inmediato. Una vez finalizado este paso, los forenses llevarán a cabo la pericia, por ello estiman que los informes estarán listos en los próximos días, sin descartar que se extiendan hasta la semana entrante. Hasta entonces, no será posible confirmar oficialmente su identidad.