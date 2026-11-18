El gobernador, Rolando Figueroa, firmó el Decreto 1909/2026 que pone en marcha la Tarifa Neuquina, una iniciativa provincial que busca aliviar el costo de la electricidad para las familias neuquinas.

El programa contempla una bonificación del 30% en la factura eléctrica, que se aplicará tanto sobre el cargo fijo como sobre el cargo variable. El beneficio alcanzará a los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

Cuándo entrará en vigencia el beneficio

El decreto dispone la creación de un Registro de Beneficiarios, cuya implementación y administración estarán a cargo del EPEN, mientras que el Ministerio de Energía será la autoridad de aplicación del programa.

La medida tendrá vigencia a partir de la facturación de los consumos correspondientes a octubre de 2026. También establece que las solicitudes de inscripción realizadas hasta el día 10 de cada mes serán consideradas para la aplicación del beneficio en la facturación de los consumos del mes anterior.

Para recibir el beneficio, los usuarios residenciales del EPEN deben completar un formulario de adhesión disponible en el sitio oficial tarifaneuquina.neuquen.gob.ar.

El trámite requiere ingresar los datos del suministro y la información personal solicitada. Una vez completada la inscripción, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación.

El beneficio provincial alcanzará a más de 96.000 usuarios, que representan el 87% del total de clientes atendidos por el organismo. La medida no estará destinada únicamente a los hogares, también implicará una reducción del 30% en las tarifas eléctricas para el sector hotelero y gastronómico.

La iniciativa también contempla su extensión las cooperativas que distribuyen el servicio eléctrico en varias localidades. El Gobierno provincial firmó acuerdos para incorporar a unos 250.000 usuarios residenciales de CALF, en Neuquén capital; la Cooperativa de Luz de Plottier (CSPP); Copelco, en Cutral Co y Plaza Huincul; y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ).