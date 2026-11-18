La Dirección Provincial de Vialidad anunció un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 de Neuquén. La interrupción se extenderá durante tres horas este jueves 19 de noviembre y afectará la circulación en el tramo que conecta Moquehue con Ñorquinco.

Desde Vialidad Provincial señalaron que, una vez finalizadas las tareas operativas, se restablecerá la circulación habitual en la zona.

Horarios del corte programado en la Ruta 11 de Neuquén

Mediante un comunicado oficial, el organismo informó que el tránsito se restringirá de forma completa sobre la calzada entre las 10 y las 13. La medida responde a los trabajos de colocación de una alcantarilla en marcha sobre ese sector de la traza.

En este sentido, solicitaron a los conductores y viajeros que tengan planificado transitar por el sector organizar sus tiempos de viaje con antelación y respetar las indicaciones del personal de seguridad apostado en el lugar.

Para consultar el estado actualizado de las rutas neuquinas antes de salir, los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial www.dpvneuquen.gov.ar o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.