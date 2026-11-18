La canasta básica total, que define la línea de pobreza, aumentó 3,5% en octubre, por encima de la inflación general de 2,2%, según el INDEC. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no caer bajo la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires.

La brecha entre ambos indicadores anticipa un dato desafiante para el Gobierno. “Ya hay que prepararse para el dato de pobreza del segundo semestre, que seguramente va a dar alto, probablemente muy cerca del 35% o arriba del 35%”, advirtió el periodista económico Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio.

Según Wende, en octubre subieron con fuerza productos de consumo diario como la leche en polvo, el pan, el arroz y la yerba. “Eso sí es algo que impacta fuerte porque va sobre la población de menos recursos”, explicó.

La diferencia también se ve en la comparación anual. En los últimos doce meses, la canasta básica total acumuló un alza de 39,2%, contra una inflación interanual de 33,1%.

Pobreza en Argentina: qué dato dio el INDEC en el primer semestre de 2026 y qué se espera para el segundo

En el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia al 7,5%, según el informe del INDEC. El indicador subió 4,1 puntos frente al 28,2% del segundo semestre de 2025 y cortó tres semestres consecutivos de baja.

En la región el panorama es distinto. El aglomerado Neuquén-Plottier registró una pobreza de 19,6% y quedó como el segundo con menor incidencia del país, solo detrás de la Ciudad de Buenos Aires (11,1%).

El próximo dato se conocerá a fines de marzo, con la campaña presidencial en marcha. “Eso le va a pegar muy mal a Milei el año que viene”, sostuvo Wende, y agregó que con ese número el presidente Javier Milei “se va a tener que arremangar para tratar de ganar las elecciones”.

Inflación mayorista de octubre: por qué se desaceleró y qué significa para las empresas

La inflación mayorista fue de 1,6% en octubre, una fuerte desaceleración frente al 3,2% de septiembre. Wende señaló que el dato quedó por debajo de la suba de los bienes en el índice de precios al consumidor, que fue de 1,9%.

“El costo de las empresas, porque eso es lo que mide la inflación mayorista, cuánto pagan las empresas por sus insumos, se desaceleró bastante en octubre”, explicó. Eso, según el columnista, les permite “respirar un poco” y tener algo más de margen.

Wende atribuyó la baja a dos factores. Por un lado, cayó el precio del petróleo, y con él el de los insumos derivados. Por otro, el tipo de cambio se mantuvo estable durante el mes.

Inflación de noviembre: la proyección de que vuelva a quedar debajo del 2%

La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, bajó de 1,7% a 1,5% en octubre. En cambio, los precios estacionales saltaron 5,5%, impulsados sobre todo por las verduras.

Para Wende, el 2,2% de octubre “fue algo puntual” y noviembre debería ser un mes más tranquilo. “Hay una chance muy buena de que la inflación dé abajo de dos”, estimó, aunque aclaró: “Tampoco es una maravilla, no estoy diciendo que es espectacular”.

Aun con un dato menor al 2% en noviembre, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año ya llega a 26,3%. La canasta básica, además, viene de subir más que el índice general, y eso pesa sobre los hogares de menores ingresos.

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