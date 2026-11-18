El encuentro está orientado tanto a quienes están cursando el último tramo de la secundaria como a quienes ya egresaron y buscan su primer trabajo formal. Foto: gentileza.

Dar el primer paso en el mundo laboral suele venir acompañado de la duda ¿qué poner en el currículum cuando todavía no hay experiencia? Con el objetivo de destrabar ese obstáculo, esta semana se realizarán dos encuentros gratuitos en el Alto Valle pensados para jóvenes de entre 18 y 23 años.

La iniciativa, denominada Conectando Oportunidades, tendrá paradas en Roca y Cipolletti durante el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre. Está orientada tanto a quienes están cursando el último tramo de la escuela secundaria como a quienes ya egresaron y buscan su primer trabajo formal.

Lejos de ser una charla teórica, la dinámica apunta a la práctica directa. Durante las dos horas que dura cada jornada, los asistentes podrán redactar su primer CV desde cero o corregir el que ya tienen (se recomienda llevar computadora personal o el archivo impreso/digital para trabajarlo en el momento) y participar de simulacros de entrevistas laborales para entrenar cómo presentarse y responder ante un selector.

«Cuando buscás trabajo por primera vez, una de las principales dudas es cómo completar la hoja de vida si no tenés antecedentes», explicó Milagros Calvo, titular de la Secretaría de Juventud, área que organiza la actividad junto a la Secretaría de Trabajo provincial. En esa línea, remarcó que las habilidades adquiridas en el aula o en proyectos personales tienen valor para los empleadores: «la idea es ayudarlos a identificar qué saben hacer y cómo contarlo».

Además del entrenamiento individual, el espacio servirá para despejar dudas sobre cómo funciona el empleo registrado y cuáles son los canales activos para postularse en la región. Quienes asistan recibirán asistencia para darse de alta en el Registro de Empleo Joven y aprenderán a utilizar la plataforma del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) para rastrear búsquedas laborales vigentes.

Días, horarios y dónde ir

La participación es abierta para la franja etaria de 18 a 23 años y se desarrollará en dos sedes del Alto Valle: