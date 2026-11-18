Mapa de los cortes en la Ruta 40 y las restricciones por el Gran Fondo Siete Lagos de este fin de semana

La región de los Siete Lagos se prepara para recibir una nueva edición de una de las pruebas de ciclismo más convocantes del calendario deportivo patagónico. Con motivo del Gran Fondo 2026, la organización y las fuerzas de seguridad diagramaron un amplio operativo que incluirá cortes totales de tránsito durante el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Las restricciones afectarán tanto al casco urbano de San Martín de los Andes como a la traza de la Ruta Nacional 40, en el tramo que la conecta con Villa La Angostura.

Cronograma de cortes y restricciones para este sábado 21 y domingo 22

Las interrupciones en la circulación se dividirán en dos jornadas clave para garantizar la seguridad de los ciclistas y el normal desarrollo de las pruebas:

Sábado 21 (Contrarreloj y Kids): De 10 a 12 : Corte total entre el lago Lácar (Monumento a Roca) y Catritre. De 12 a 14 : Restricciones en el casco urbano de San Martín de los Andes (Avenida San Martín, Plaza San Martín y costanera) por el Gran Fondo Kids.



Domingo 22 (Competencia principal de 110 km): Sentido Villa La Angostura – San Martín de los Andes: Corte total de 6 a 12 . Sentido San Martín de los Andes – Villa La Angostura: Corte total de 7 a 12 . Largada oficial: Prevista para las 8 .



A partir de las 12 del domingo, la organización habilitará progresivamente media calzada con circulación controlada, estimando la normalización total del tránsito hacia las 13.