Wimbledon: Horacio Zeballos puso primera en dobles y Solana Sierra se dará un gustazo ante dos leyendas

La dupla va por uno de los títulos grandes que les falta conseguir.

Primer examen aprobado para el marplatense Horacio Zeballos en su debut en el cuadro de dobles de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, la gran cuota pendiente en su palmarés como doblista.

El argentino, que viene de consagrarse en Roland Garros, sorteó con éxito su encuentro de primera ronda junto al español Marcel Granollers, venciendo al estaduonidense Robert Galloway y el australiano John Peers por 7-6 (5) y 6-3 para avanzar a la segunda ronda en el All England.

El objetivo de Zeballos y Granollers en Londres es claro. Después de alcanzar las semifinales en la edición 2025, intentarán dar un paso más en La Catedral y conquistar uno de los dos Grand Slam que todavía les falta junto con el Abierto de Australia.

La pareja, que además busca regresar al N°1 del mundo en el ranking, llega con confianza tras haber obtenido Roland Garros semanas atrás y mantiene su condición de una de las mejores duplas del circuito. Aún no se definió el rival de la pareja hispano-argentina en segunda ronda.

En el cuadro de dobles femenino, la marplatense Solana Sierra tendrá un desafío por demás especial en su partido de primera ronda; un reto que tal vez ayude a pasar el maltrago de la derrota ante Coco Gauff (5°) en singles.

Sierra, de 22 años y ubicada en el puesto 56 del ranking de la WTA, hará dupla con la colombiana Camila Osorio y debutará hoy ante las hermanas Venus y Serena Williams, que ingresaron al certamen gracias a una invitación de la organización.

La edición 2026 de Wimbledon marcó el regreso de Serena Williams al tenis profesional desde su retiro en 2022. Ganadora de 23 títulos de Grand Slam, la estadounidense, que cayó en primera rueda de singles, volverá a compartir cancha con su hermana Venus Williams, de 46 años, conformando una de las parejas más emblemáticas de la historia del tenis.