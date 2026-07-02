Zonas frías en disputa: cuánto ahorraría el Gobierno con los cambios al régimen y qué ofreció para conseguir los votos

El Gobierno tiene entre sus prioridades legislativas, aprobar las modificaciones al régimen de Zonas Frías, la iniciativa que se aplicó en su momento con el objetivo de abaratar con subsidios la boleta de gas en determinadas provincias.

El presidente Javier Milei considera que es central redefinir qué regiones del país pueden recibir subsidios en la tarifa de gas para así reducir el gasto público, estrategia que sostiene desde que inició su gestión.

Lo que podría ahorrar el Gobierno si aplica cambios a las Zonas Frías: que ofreció para sumar votos

Según lo informado, el esquema aún vigente genera un déficit de $485.000 millones y de concretarse la reforma, el ahorra que se estima para las arcas estatales sería de $272.099 millones.

Sin embargo, aplicar una restricción al acceso del beneficio trajo controversias y muchas posiciones en contra, por ello el Ejecutivo tuvo que considerar entrar en diálogo con las partes. En este sentido, para sumar votos de las provincias del norte en la Cámara de Diputados, el oficialismo accedió por palabra a subsidiar la electricidad bajo el concepto de «Zona Cálida», una propuesta que apunta solo a los sectores que podrían ser eliminados del Régimen de Zonas Frías.

Fuentes que formaron parte de las negociaciones resaltaron que el compromiso político incluyó la elaboración de un documento titulado “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. El texto contemplaría que para las zonas clasificadas como “muy cálidas” (Ia y Ib) el bloque adicional en los meses críticos sea de 300 kW/h, y para la “Zona Cálida” (IIb), de 200 kW/h.

En este sentido detallaron que las provincias destinatarias de este beneficio serían: Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe.

Sin embargo esa promesa del Gobierno tiene su costo fiscal ya que el subsidio a la electricidad oscila entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. Si se calcula al tipo de cambio mayorista de $1.489, el monto se traduce en más de $141.000 millones y esto representa casi la mitad del ahorro que el Ejecutivo busca con la reforma de “Zona Fría”.

Fuentes de la Secretaría de Energía señalaron que mientras el ahorro potencial con la modificación al régimen de Zonas Frías alcanzaría los $272.099 millones, el costo de los subsidios adicionales para electricidad podría absorber la mitad de esa cifra.

Lo que dice la reforma de Zonas Frías

El proyecto que impulsó el oficialismo propone la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el fin de restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El texto establece que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. También se incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El proyecto determina que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional. Se exceptúa los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado.

Al mismo tiempo, redefine el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría. De esta manera se limitó la ayuda a las regiones históricas como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejó afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.

La extensión de 2021 amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales y esto llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Con información de Infobae