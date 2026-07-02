“Dai Dai” de Shakira alcanzó el número 1 global: así lo festejó

La cantante colombiana Shakira volvió a hacer historia en la industria musical. Su canción oficial del Mundial 2026, Dai Dai, se convirtió en el tema más escuchado del planeta al alcanzar el primer puesto del Top 50 Global de Spotify, consolidándose como el mayor éxito del momento en las plataformas digitales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hit acumuló 4.215.628 reproducciones durante la última semana, una cifra que le permitió quedarse con el número uno del ranking global de Spotify.

Con este logro, Dai Dai superó clásicos y éxitos internacionales como «Billie Jean», de Michael Jackson; «Beauty and a Beat», de Justin Bieber junto a Nicki Minaj; «Hate That I Made You Love Me», de Ariana Grande; y «SWIM», de BTS.

La emoción de Shakira tras alcanzar el número uno

La artista celebró el histórico logro con un video grabado en una habitación decorada con globos dorados, reflejando la alegría por el presente que atraviesa. El reconocimiento llega mientras continúa recorriendo América del Norte con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y, al mismo tiempo, se consolida como una de las grandes figuras musicales del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, Shakira les dedicó unas palabras a sus seguidores.

«Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes«, expresó.

La cantante también confesó la emoción que le generó alcanzar la cima del ranking mundial.

«No saben lo que me emociona, lo felices que estamos todos aquí celebrando este número uno. Hemos trabajado muchísimo, muy duro, para conseguirlo«, sostuvo.

Finalmente, volvió a destacar el papel de sus fanáticos en este nuevo éxito.

«Ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción. Gracias, los quiero tanto, tanto, tanto y les debo todo», afirmó.

Un éxito con un fin solidario

Más allá de su impacto musical, Dai Dai también tiene un fuerte componente solidario. Meses atrás, Shakira anunció que todas las regalías generadas por la canción serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para financiar proyectos educativos destinados a niños y niñas de comunidades vulnerables alrededor del mundo.