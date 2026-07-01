Un Wimbledon olvidable para el tenis masculino argentino: el récord negativo que igualó tras 16 años

Este miércoles se terminó un Wimbledon para el olvido del tenis argentino masculino. Mariano Navone fue el último albiceleste en completar su debut. Tras tres horas y media de partido, «La Nave» no pudo ante el italiano Flavio Cobolli y cayó en cuatro sets (1-6, 7-6, 6-3 y 7-6).

Navone fue el último de los 9 que se despidió prematuramente del torneo.

De esta forma, ninguno de los 9 representantes nacionales masculinos pudo ganar y avanzar a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada. Las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Román Burruchaga, Mariano Navone y Francisco Cerúndolo igualaron el peor inicio en Wimbledon.

Quien estuvo más cerca de avanzar fue Sebastián Báez, que cayó en cinco sets frente al alemán Struff (1-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 5-7). La derrota más sorpresiva fue la Francisco Cerúndolo. La mejor raqueta nacional venía de ganar Queen’s, el mejor título de su carrera, pero cayó sin respuestas y en sets corridos (1-6, 4-6 y 3-6) ante el español Munar.

Esta situación se repite luego de 16 años, cuando en 2010 no hubo ningún argentino en la segunda ronda del cuadro masculino tras las caídas de Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Zeballos en aquella edición.

La única argentina que debutó con victoria fue Solana Sierra. La marplatense comenzó su recorrido en Londres con un gran triunfo sobre la húngara Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5 en 2 horas y 36 minutos de juego. Este miércoles tendrá un difícil duelo por segunda ronda ante la estadounidense Coco Gauff, preclasificada número 7 del torneo.

Además, Nadia Podoroska volvió a participar del cuadro principal de un Major luego de más de un año. La rosarina no tuvo el regreso esperado y cayó duramente ante la ucraniana Kostyuk por 6-1 y 6-2.