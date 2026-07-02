«Naciones que vuelven a encontrarse»: Javier Milei reveló que se comunicó con Keiko Fujimori que triunfó en Perú

El presidente Javier Milei reveló que se comunicó con la reciente electa mandataria en Perú, Keiko Fujimori, para felicitarla por su triunfo y sostuvo que el país vecino se sumará al bloque regional para hacer frente al socialismo.

Tras semanas de escrutinio, finalmente la candidata del partido Fuerza Popular (derecha), fue confirmada electa durante el recuento definitivo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La comunicación de Javier Milei con Keiko Fujimori

«Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad«, precisó a través de su cuenta de X.

En la misma línea, afirmó: «Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional». «El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad», concluyó además.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

Keiko Fujimori venció a Roberto Sánchez en Perú

Según detalló ONPE, al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento.

Como contó este medio, el libertario aspira a consolidar un bloque regional que neutralice el populismo y se esperanza por modificar la tónica de los organismos internacionales.

Para la tarea, fuentes diplomáticas aseguraron que Milei podría viajar a Perú, el próximo 7 de agosto, para participar de la ceremonia de asunción de la jefa de Estado.

En los últimos días, Fujimori celebró el triunfo: “Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, expresó.

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