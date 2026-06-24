Wimbledon: ningún argentino superó la qualy, que hoy debió suspenderse por un insólito problema técnico

Jornada negra para el tenis argentino en el cuadro clasificatorio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada ATP con disputa en césped, cuyo inicio oficial será el próximo lunes en el All England de Londres.

Los últimos tres de los doce jugadores que continuaban con chances de avanzar al Main Draw fueron eliminados esta tarde, por lo que ningún tenista albiceleste, al menos de forma directa (aguardarán su chance de Lucky Looser), podrá disputar el cuadro principal.

En la rama masculina, el rosarino Federico Coria había sido el único tenista nacional en avanzar a la segunda fase. Sin embargo, la Mojarra no pudo dar un paso más y cayó ante el griego Stefanos Sakellaridis en sets corridos, por 6-3 y 6-4.

En el cuadro clasificatorio femenino, fueron Julia Riera y María Lourdes Carlé quienes se despidieron del All England Club. La primera perdió contra Fiona Crawley de Estados Unidos por 6-2, 3-6 y 7-6 (1), mientras que la segunda cayó ante Jeline Vandromme de Bélgica por 6-7 (1), 6-4 y 6-3.

Así, el main draw del tercer Grand Slam de la temporada solamente contará con Solana Sierra, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Será la primera vez en 17 años que el cuadro principal de Wimbledon contará, en el rama masculina, con 9 raquetas. La última vez, en 2009, con Juan Martín Del Potro, José Acasuso, Brian Dabul, Eduardo Schwank, Martín Vasallo Argüello, Sergio Roitman, Diego Junqueira, Leonardo Mayer, Guillermo Cañas, Juan Mónaco, Máximo González y Agustín Calleri.

Párrafo aparte para el blooper de la jornada en Londres. Y es que la disputa de la tercera y última jornada clasificatoria estuvo demorada por más de una hora y media, debido a un inconveniente técnico en el sistema de conteo.

La ola de calor de hoy en la capital inglesa, que llegó a los 34 grados, generó desperfectos en el sistema de canto electrónico y eso motivó la cancelación momentánea de los partidos. Luego pudo reanudarse y completarse la actividad.