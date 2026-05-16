Ya tenés el álbum del Mundial 2026, ahora vas a poder llevar el control de las figuritas

Este domingo, en la sección Podio del Diario Río Negro, saldrá una página completa con la planilla de llevar el control de las figuritas pegadas en al álbum del Mundial de fútbol 2026. Es, sin dudas, un elemento fundamental para seguir el paso a paso con cada uno de los calcos de las estrellas del fútbol.

Luego de la entrega del álbum oficial, el pasado 3 de mayo, llegaron las planchas de figuritas con las ediciones de los días 5, 7, 12 y 14. Ahora, en la del domingo 17 de mayo llegará la pieza que faltaba. El último eslabón para clásico producto de Panini, que provoca una gran revolución ante cada cita mundialista.

El más grande de la historia

El álbum oficial del Mundial 2026 es el más grande de la historia, con 112 páginas y 980 figuritas. Por primera vez el torneo tendrá 48 selecciones participantes, con tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá. Por ese motivo, también, cada paquete de figuritas trae 7 y no 5 como en la mayoría de las ediciones anteriores.

Con el arranque del Mundial a la vuelta de la esquina (el 11 de junio jugarán México-Sudáfrica en el Azteca) y a un mes justo del debut de la Selección Argentina (ante Argelia, el 16 a las 22), la adrenalina crece y llenar el álbum de Panini es meterse de lleno en ese clima mundialista. Desde este domingo 17, el combo estará “bajo control” con la Planilla que saldrán en el Diario Río Negro.