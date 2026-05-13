Cómo hacer tu figurita del Mundial 2026 con IA: el paso a paso que se volvió furor

La posibilidad de crear una figurita personalizada del Mundial 2026 empezó a multiplicarse en redes sociales y ya es una de las búsquedas vinculadas a inteligencia artificial. Con herramientas como ChatGPT, los usuarios pueden diseñar una estampa con su propia foto y el formato clásico del álbum mundialista.

La creación de estampas se convirtió en una de las tendencias de TikTok, Instagram y X, donde se multiplicaron tutoriales y guías para hacer figuritas personalizadas y sentirse cerca de los jugadores profesionales.

El prompt de Chat GPT para hacer tu figurita del Mundial 2026

Para crear una figurita del mundial con inteligencia artificial, los usuarios necesitan dos imágenes: una estampita original como referencia y una foto personal con buena resolución. Luego, deben cargar ambos archivos en Chat GPT y utilizar un prompt específico.

Uno de los textos ideales para generar la imagen es el siguiente: “Genera una figurita estilo álbum del Mundial 2026 basada en la imagen adjunta, cambiando el jugador por la persona de la segunda imagen. La camiseta de la selección debe ser la misma y se deben mantener las texturas, sombras, iluminación y colores del original”.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026.

En redes sociales también se popularizó la personalización de datos como nombre, altura, fecha de nacimiento, peso y equipo favorito.

Album del Mundial 2026: lanzaron una aplicación para intercambiar figuritas

Un estudiante argentino de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) desarrolló “StickerSwap”, una aplicación que permite cargar figuritas repetidas y faltantes para conectar a coleccionistas que vivan cerca y quieran intercambiarlas.

Creada por Valentín Señorans, alumno de cuarto año, la app busca modernizar el clásico ritual de cambiar figuritas en plazas, escuelas o reuniones entre fanáticos.

StickerSwap ya está disponible para dispositivos iOS y Android, con una versión gratuita y otra premium. En su modalidad gratuita, la aplicación permite realizar hasta siete “likes” diarios, acceder al chat con los matches y administrar el inventario personal de figuritas.

Además, cuenta con un plan premium de $5.000 mensuales que habilita likes ilimitados, filtros avanzados y acceso a un foro exclusivo para usuarios. En la app cada usuario puede crear un perfil, cargar cuáles son las figuritas que tiene repetidas y cuáles necesita para completar el álbum.

A partir de esa información, el sistema utiliza geolocalización para conectar personas que se encuentren en un radio de hasta tres kilómetros y tengan posibilidades de intercambio.

El funcionamiento es simple: los usuarios deslizan perfiles de otros coleccionistas, dan “like” y, si existe coincidencia entre las figuritas ofrecidas y buscadas, se genera un “match”. Desde allí, se habilita un chat para coordinar el intercambio.