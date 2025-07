Zelarayán hizo un golazo en la victoria de Belgrano ante Huracán y se quebró: «Amo este club»

En la primera fecha del Torneo Clausura, Belgrano de Córdoba venció 3-0 a Huracán conen el Tomás Adolfo Ducó. El gran protagonista fue Lucas Zelarayán, quien marcó un golazo y luego se quebró al hablar en la entrevista post partido.

El gol llegó a los 56 minutos, luego de una recuperación en el medio y una rápida transición ofensiva. Zelarayán tomó la pelota, se perfiló y sacó un remate potente que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Sebastián Meza. Fue su primer gol desde su regreso y el festejo, abrazado por todo el equipo, reflejó lo que significó ese momento para él.

El mediocampista de Belgrano de Córdoba, que regresó al club tras diez años en el exterior, no pudo contener la emoción en la entrevista post partido. “Me cuesta hablar, te juro. Amo este club, volví hace seis meses, no se me daba el gol… perdón, pero estoy muy emocionado”, dijo entre lágrimas.

Belgrano abrió el marcador en el arranque con un gol de Franco Jara y cerró la goleada en el tiempo de descuento con un tanto de penal de Lucas Passerini. El próximo domingo, el Pirata será local de Racing a partir de las 19 en el Gigante de Alberdi.