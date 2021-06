Desactivan paro con la inclusión de petroleros al plan de vacunación en Río Negro

La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, aclaró cuál fue el arreglo con el secretario del Sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra, para incluir a los operarios en la campaña de vacunación. Detalló que el gremio enviará en las próximas horas una lista de trabajadores que estén dentro de los parámetros actuales que persigue la campaña de vacunación para realizar un seguimiento y que puedan recibir la primera dosis en el corto plazo.



Esto, precisó Confini, se debe a que muchos petroleros no se anotaron para recibir la vacuna y muchos otros se perdieron los turnos por estar en diagrama laboral. Por eso se acordó entre la gobernadora Arabela Carreras y Pereyra, este dispositivo de trabajo en conjunto para avanzar con este sector.



No habrá prioridades y se respetarán los lineamientos vigentes, es decir personas mayores de 50 años y mayores de 18 con patologías de base. Confini contó que el sindicato no exigió un plan exclusivo para sector, sino poder avanzar con las personas que están en condiciones de recibir una dosis.



"El gremio no pidió que se pase por arriba de las personas que tienen derecho a vacunarse, sino buscar la forma de incluir a los operarios que están en el campo, personas que no se anoten o trabajadores que cuando reciben la notificación están trabajando. Por eso nos van a mandar el listado de los que estén habilitados y nosotros vamos a chequear quienes se anotaron y quienes no. Esta información se le brindará al sindicato que se encargará de que sus afiliados vayan a vacunarse", detalló la funcionaria.



Ayer tras las declaraciones del ministro de Salud, Fabián Zgaib, en las que manifestó que no habría prioridades sectoriales, desde el sindicato anunciaron un paro de actividades para hoy que finalmente no se concretó. Hoy ambas carteras, Energía y Salud, recibirán el listado de la organización gremial para incorporar a los trabajadores dentro del plan de vacunación.